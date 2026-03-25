Pospuesto el lanzamiento de los primeros satélites Celeste debido a la meteorología

Redacción Ciencia, 25 mar (EFE).- El complejo Rocket Lab (Nueva Zelanda) ha decidido posponer el lanzamiento de su cohete Electron, que transporta los dos primeros satélites de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés) por "condiciones meteorológicas desfavorables".

La ESA acaba de informar de este aplazamiento, que se reanudará en el Complejo de Lanzamiento de Mahia, en Nueva Zelanda, tan pronto como se den las condiciones apropiadas.

El nuevo Programa Celeste de la ESA tiene como objetivo reforzar las capacidades del sistema Galileo, ampliando aún más la cobertura satelital, apoyando la navegación ante una potencial caída del cobertura de Galileo o facilitando nuevas aplicaciones, como la conducción autónoma.

La misión se compone de 12 satélites, 11 de vuelo y uno extra, y los dos primeros son los que iban a despegar este miércoles en Rocket Lab, en Nueva Zelanda.

El resto irán partiendo en los próximos meses hacia la órbita terrestre baja (LEO). La ESA tiene previsto haberlos lanzado todos a comienzos de 2028 para que estén plenamente operativos en 2030.

Según explicó en rueda de prensa el responsable del Programa Celeste, Roberto Prieto, la misión comprende una capa complementaria de satélites, que vuela más cerca de la Tierra, para mejorar el actual sistema Galileo, en órbita terrestre media (MEO), aumentando la resiliencia general, y la seguridad ciudadana.

“El actual sistema de navegación Galileo es el mejor del mundo” -subrayó Prieto- “pero es vulnerable en algunas cuestiones, como las tormentas solares, no llega a zonas de difícil acceso…".

"El objetivo de Celeste es complementar el sistema Galileo en la órbita baja, asegurar que los sistemas de navegación europeos actuales sigan funcionando, contribuir a la autonomía estratégica europea en ese sentido y dar nuevos servicios”, incidió.

Uno de los contratistas principales del programa Celeste es la empresa española GMV, responsable de la misión completa de extremo a extremo, desde el diseño a la operación de seis de los 12 satélites.

En total, GMV gestiona 80 de los 200 millones de euros que ha costado el Programa Celeste, informó la ESA. EFE