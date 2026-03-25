La argentina Grupo Arcor y la francesa Danone completan la compra de la totalidad de la láctea La Serenísima

El acuerdo de compra permitió a Arcor y Danone hacerse con todos los títulos de las cuatro clases de acciones de La Serenísima, las cuales estaban en manos de la familia Mastellone y del fondo Dallpoint Investments. El control total de la compañía láctea se consolidó después de que ambas empresas, que ya poseían cerca del 49% del capital, adquirieran el 51,323% restante. El objetivo de esta operación, según informaron las compañías mediante un comunicado remitido a la Comisión Nacional de Valores de Argentina, consiste en avanzar hacia una gestión integrada que impulse la eficiencia y explore nuevas posibilidades de desarrollo en el sector lácteo del país.

De acuerdo con la información publicada por la Comisión Nacional de Valores y comunicada por ambas compañías, la operación se llevó a cabo a través de Bagley, la sociedad conjunta que agrupa a Arcor y Danone. La adquisición supone la ejecución de una opción de compraventa acordada en diciembre de 2015, que otorgaba la posibilidad de comprar el paquete accionario mayoritario a sus anteriores propietarios. Según detalló el medio, la integración conducirá a la constitución de una nueva compañía conjunta centrada en los productos lácteos, como leche, dulce de leche, quesos, mantecas, cremas, yogures y postres, fabricados en las distintas plantas regionales de La Serenísima.

El consejero delegado de Danone, Antoine Saint-Affrique, expresó el propósito de reforzar la alianza con Arcor y afianzar la presencia de ambas empresas en el mercado argentino y en América Latina. En palabras de Saint-Affrique, recogidas en una nota de prensa difundida por el medio, “Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina”.

Además, el presidente de Arcor, Alfredo Pagani, mencionó que la unión de capacidades con Danone promoverá una expansión acelerada gracias a la implementación de una estrategia común orientada al desarrollo de propuestas diferenciadas, según consignó el medio. Pagani explicó que “Esta 'joint venture' láctea con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”.

El proceso de adquisición incluye la transferencia de todas las acciones de las distintas clases que cotizaban bajo titularidad de la familia Mastellone, fundadora de La Serenísima, y de Dallpoint Investments, uno de los fondos inversores presentes en la compañía. El medio reportó que la operación mantiene como punto central la consolidación operativa de la empresa en la región, con expectativas de que la nueva gestión genere beneficios en términos de eficiencia y capacidad de innovación para los productos lácteos.

Una vez finalizada la transacción y con la constitución de la nueva ‘joint venture’, la organización contará con plataformas industriales y comerciales unificadas, lo que podría traducirse, de acuerdo con lo publicado por la CNV, en una mejora en la competitividad dentro de la industria. Con esto, Arcor y Danone buscarán mantener la posición de liderazgo alcanzada dentro del mercado argentino de lácteos, ampliando su gama de productos y reforzando su penetración regional con la mirada puesta en Latinoamérica.

El medio detalló que, gracias a la estructura de la nueva sociedad y al conocimiento combinado de los actores, se generarán oportunidades para responder con mayor agilidad a las necesidades del mercado, mejorando los procesos internos y el alcance de la oferta de productos derivados de la leche. A partir de este acuerdo, ambas compañías anticipan que la integración permitirá articular una estrategia común para el desarrollo e innovación de alimentos lácteos, aprovechando el legado local de La Serenísima y la experiencia global de Danone y Arcor.

La operación marca un nuevo capítulo en el sector alimentario argentino con dos grandes multinacionales asentándose como actores predominantes en el segmento lácteo, según publicó la Comisión Nacional de Valores en el hecho relevante. La adquisición integral de La Serenísima por parte de Bagley, la sociedad fruto de la alianza estratégica entre Arcor y Danone, representa un movimiento que podría impactar en la industria local y en la dinámica de competencia tanto en Argentina como en el resto de la región.