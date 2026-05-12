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Ayuso acusa a Sheinbaum y al Gobierno de no garantizar su seguridad en México: "Hemos tenido que cortar y desaparecer"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante un viaje institucional en México, ante lo que tuvieron que "cortar y desaparecer".

Lo ha expresado en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, al afirmar que no se garantizó su seguridad, como la de cualquier representante autonómico, en un país que está sumido "en el narcotráfico" y donde muchos estados "son directamente gestionados por ellos por el narco".

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"Es profundamente violento y peligroso y el Gobierno nos ha abandonado", ha censurado la presidenta, quien ha asegurado que no solo la han "abandonado" sino que "han echado fuego" desde España.

Así ha criticado que el Gobierno de la nación haya dejado a un presidente autonómico "a su suerte en un país sumido por la violencia". "Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio", ha valorado Díaz Ayuso, quien ha asegurado que la presidenta mexicana desde que llegó de su viaje "se ha dedicado el día entero a a insultar y a echar fuego" sobre ella.

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