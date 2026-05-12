Fabricante japonés recurre a bolsas de patatas en blanco y negro por la guerra en Irán

Tokio, 12 may (EFE).- El fabricante de aperitivos japonés Calbee venderá sus bolsas de patatas en blanco y negro, según medios locales, por la disrupción en el suministro de petróleo y productos derivados causada por la guerra contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, aunque este martes Tokio negó que haya escasez.

Calbee notificó a sus distribuidores el cambio al monocromo, frente al colorido envoltorio que ilustra habitualmente las bolsas de patatas y otros productos de la compañía, señalando las dificultades de aprovisionarse de tinta por falta de nafta, afirmó el diario económico Nikkei.

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El cambio afectará a los productos más populares de la marca, señaló el medio de comunicación citando a fuentes de la industria, en una estrategia para minimizar el impacto en las ventas causado por la súbita pérdida de color en los envases.

Esta medida sigue a otras disrupciones recientes en Japón a causa de la inestabilidad en el suministro de petróleo y otros productos derivados por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El mes pasado, el mayor fabricante de baños de Japón, Toto, pausó la recepción de nuevos pedidos de aseos prefabricados y retrasó entregas.

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No obstante, el Gobierno japonés rechazó este martes que haya una escasez de nafta en el archipiélago que justifique la medida de Calbee.

"No hay informes de problemas inmediatos de suministro de nafta o tinta de impresión, y consideramos que se ha asegurado la cantidad necesaria para todo Japón", dijo en una rueda de prensa el viceportavoz del Gobierno nipón, Kei Sato.

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El viceportavoz afirmó que Japón obtiene de Oriente Medio el 40 % de la nafta, componente clave de la tinta de impresión y para gran cantidad de otros materiales industriales, y añadió que los ministerios pertinentes "están trabajando para comprender la situación y comunicarse con las empresas".

El estallido de la guerra, iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, y el cierre prácticamente total por Irán del estrecho de Ormuz, sumado al bloqueo naval estadounidense contra buques y puertos iraníes, ha provocado una interrupción mundial del suministro de crudo, que afecta especialmente a Asia.

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Japón, que importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, ha buscado en las últimas semanas diversificar sus fuentes energéticas al tiempo que ha liberado millones de barriles de sus reservas estratégicas y subvencionado a las petroleras para limitar el alza de los precios del combustible. EFE