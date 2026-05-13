El banco digital europeo bunq solicita licencia bancaria para comenzar a operar en México

Ciudad de México, 13 may (EFE).- El banco digital europeo bunq solicitó formalmente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México una licencia para operar en el país, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos "servicios bancarios integrales, cuentas multidivisa y depósitos protegidos", informó la entidad este miércoles.

A través de un comunicado, bunq explicó que este paso "clave" lo hace en coordinación con el Banco de México (Banxico) y se enmarca en su misión de " hacer la vida fácil al grupo en crecimiento de ciudadanos globales en México".

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"El banco digital ha desarrollado su propuesta en torno a una conectada comunidad global que actualmente está desatendida por la banca tradicional. bunq busca resolver las fricciones reales que enfrentan quienes viven y trabajan en México y tienen acceso limitado a servicios bancarios locales", destacó el mensaje.

El director ejecutivo de la entidad bancaria, el canadiense Ali Niknam, subrayó que el país norteamericano es un "hogar natural" para su operación por su "punto de conexión clave" en el continente americano, según la nota informativa.

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El banco digital, el segundo más grande de Europa de estas características, añadió que esta solicitud de licencia se produce en "un contexto de expansión global, tras la reciente solicitud de una licencia bancaria de novo en Estados Unidos".

En el caso de México, en este momento hay una reconfiguración del sistema financiero con el auge de bancos digitales que nacieron como financieras tecnológicas (Fintech), pero que quieren escalar sus operaciones y ganar peso en el mercado.

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Con este proceso abierto, bunq se suma a otras entidades como Mercado Pago, Finsus, Konfío, Masari Casa de Bolsa, ION, Crediclub y B de Durango, que están en proceso de recibir la autorización final del organismo regulador. EFE