Estonia denuncia un incidente con un dron en una central eléctrica cerca de la frontera con Rusia

El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, declaró que el dron que colisionó con la chimenea de la central eléctrica de Auvere no tuvo como objetivo directo a Estonia, aunque consideró el incidente como una consecuencia directa de la ofensiva militar de Rusia en la región. Según informó la agencia de noticias, el suceso no causó heridos ni daños de relevancia, y el suministro eléctrico del país no resultó afectado. No obstante, este episodio incrementó la preocupación por la seguridad en la zona, dado que representa un ejemplo reciente de los desafíos que enfrenta Estonia y otros países bálticos en el actual contexto geopolítico.

Tal como publicó la agencia, el incidente ocurrió la noche del martes en Auvere, una localidad cercana a la frontera con Rusia. Las autoridades estonias han vinculado lo sucedido con el marco de la guerra de agresión a gran escala por parte de Moscú, advirtiendo sobre el impacto que este conflicto tiene más allá de las fronteras directas entre Rusia y Ucrania. El propio Tsahkna enfatizó que Estonia está tomando medidas para aumentar sus capacidades defensivas frente a estos hechos, subrayando la necesidad de mantener la presión internacional contra Rusia y de fortalecer los mecanismos de respuesta.

El medio detalló que la región báltica ha registrado otros casos similares en fechas recientes. Las Fuerzas Armadas de Letonia denunciaron la entrada de un dron en su espacio aéreo durante la madrugada posterior al incidente en Estonia. Según consignó la fuente, el aparato, proveniente de territorio ruso, se estrelló en tierra letona y produjo un ruido similar a una explosión en la zona de Kraslava, cerca de la frontera con Bielorrusia. Las autoridades letonas confirmaron que no hubo víctimas ni daños materiales como resultado de este suceso.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Lituania manifestó su inquietud ante la recurrencia de estos episodios. Según reportó el medio, funcionarios lituanos advirtieron que, en las últimas 48 horas, drones sin piloto se han estrellado en los tres estados bálticos, lo que consideran evidencia de que la guerra en Ucrania ha elevado el riesgo de seguridad en toda la región. Las autoridades de Lituania anunciaron que responderán con un fortalecimiento de la preparación militar y una aceleración en el desarrollo de sus capacidades de defensa aérea, mientras llaman a mantener la vigilancia ante nuevas incursiones de aeronaves no identificadas.

Durante sus declaraciones, el ministro estonio Tsahkna subrayó la importancia de continuar la presión sobre el gobierno ruso y consideró imprescindible reforzar los sistemas de protección nacionales ante la persistencia de incidentes como el registrado en Auvere. “Estamos reforzando nuestras capacidades para responder a este tipo de incidentes. La presión sobre el agresor debe continuar”, afirmó Tsahkna de acuerdo con las declaraciones recogidas por la agencia de noticias.

El incremento de episodios que involucran aeronaves no tripuladas en Estonia, Letonia y Lituania ha llevado a las autoridades de los tres países a tomar nuevas precauciones. Como indicó el Ministerio de Defensa lituano citado por la fuente, los recientes accidentes de drones son considerados parte de un patrón que implica riesgos para la estabilidad y seguridad regional, vinculados a la intensificación de la guerra emprendida por Rusia contra Ucrania.

Los gobiernos bálticos han coincidido en la necesidad de actuar de manera conjunta y de acelerar la mejora de sus sistemas de defensa contra amenazas aéreas que puedan provenir de naciones limítrofes. Los episodios recientes han destacado la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, como centrales eléctricas, ante la posibilidad de ataques indirectos o incidentes relacionados con el conflicto armado en Ucrania.

El medio detalló también la postura de los representantes lituanos, quienes subrayaron la urgencia de que “todos los actores deben permanecer vigilantes” frente a estos acontecimientos, enfatizando la dimensión regional del problema y el potencial impacto en la seguridad de la Unión Europea por la proximidad de estos países a zonas de conflicto y a las fronteras con Rusia y Bielorrusia.

El caso de Estonia, sumado a los reportados en Letonia y Lituania, evidencia una tendencia reciente en la que los países bálticos experimentan incidentes con drones supuestamente relacionados con la guerra de Rusia en Ucrania, lo que ha motivado un reforzamiento en las estrategias y protocolos de defensa. Las autoridades señalaron su voluntad de mantener estrecho contacto e intercambio de información, así como de adaptar sus respuestas a los riesgos actuales y emergentes en el espacio aéreo de la región.

Las declaraciones recogidas por los medios dejan claro que las autoridades consideran estos incidentes como una manifestación de la ampliación de la influencia y repercusiones del conflicto en Ucrania. El refuerzo de los sistemas de vigilancia y defensa aérea se presenta como respuesta inmediata y necesaria para enfrentar los desafíos derivados de la situación geopolítica en Europa del Este, según las fuentes oficiales consultadas por la agencia.