El Kospi surcoreano aumenta un 1,59 % ante posible reducción de tensiones en Oriente Medio

Seúl, 25 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 1,59 % este miércoles, después de que Washington dijera que Teherán le ha concedido un "regalo muy grande" relacionado con el estrecho de Ormuz, ruta comercial clave para el petróleo controlada por Irán.

El indicador aumentó 88,29 puntos, hasta los 5.642,21 enteros. El Kospi ganó un 2,74 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también creció un 3,4 %, o 38,11 puntos, hasta las 1.159,55 unidades.

El aumento de la Bolsa surcoreana en la apertura sucede después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que están negociando favorablemente con Irán, mientras el país de Oriente Medio reconoce contactos indirectos, pero rechaza que haya una negociación.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajó un 0,37 %, mientras su principal rival, SK Hynix, se elevó un 0,91 %, tras su informe de que busca cotizar en la Bolsa estadounidense. EFE