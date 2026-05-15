Los talibán paquistaníes reivindican un atentado contra una base militar en el norte de Pakistán

El grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, ha reivindicado este viernes un atentado contra una base militar en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán, sin que las autoridades hayan dado por ahora un balance oficial de víctimas.

El grupo ha indicado en un comunicado publicado a través de sus canales de propaganda que hizo explotar en la tarde del jueves un coche bomba en una base en el distrito de Bajaur, tras lo que "un grupo de muyahidín entraron en las instalaciones y lanzaron un ataque que se extendió hasta la noche".

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Así, ha asegurado que "al menos un centenar de militares murieron o resultaron heridos" y que "el almacén de armas y vehículos presente en el campamento fue reducido a cenizas". "Los muyahidín se llevaron una gran cantidad de armas y otro equipamiento", ha destacado.

El grupo ha anunciado además la identidad del terrorista suicida que se inmoló al activar el coche bomba y ha manifestado que otro de los asaltantes "abrazó el martirio", situando así en dos los muertos en sus filas durante el ataque. "El resto de los muyahidín regresaron sanos y salvos", ha zanjado.

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Fuentes de seguridad paquistaníes citadas por el diario 'Dawn' han apuntado que los combates se saldaron con la muerte de cuatro militares y nueve asaltantes, al tiempo que han incidido en que los atacantes no lograron penetrar en las instalaciones ante la resistencia de los soldados.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

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