El Ejército libanés afirma que el misil iraní que impactó el martes no tenía Líbano como objetivo

El Ejército libanés ha afirmado este miércoles que el misil iraní que impactó el martes en el país no tenía Líbano como objetivo y ha afirmado que el proyectil "explotó a gran altitud", por "un fallo técnico" o después de ser "interceptado", en medio del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, ha señalado que abrió una investigación tras el impacto el martes de "fragmentos de misiles sobre un área geográfica extensa" y ha agregado que el proyectil era un misil balístico 'Qadr-110', de unos 16 metros de largo y con un alcance de cerca de 2.000 kilómetros, que "portaba municiones más pequeñas".

"Explotó a gran altitud, lo que sugiere que el objetivo estaba fuera de territorio libanés", ha apuntado en un comunicado, en el que ha subrayado que "no se lanzó ningún misil interceptor desde territorio libanés". "El Ejército continúa su investigación para determinar las causas del incidente", ha zanjado.

La ofensiva israelí-estadounidense fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.