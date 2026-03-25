Condenados en Alemania a penas de hasta seis años de prisión cuatro personas acusadas de pertenecer a Hamás

Un tribunal de Berlín, la capital de Alemania, ha condenado este miércoles a penas de entre cuatro años y medio y seis años de prisión a cuatro presuntos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por realizar actividades encaminadas al suministro de armamento al grupo armado palestino.

La corte ha indicado que los acusados --todos ellos hombres de edades comprendidas entre los 36 y los 58 años-- habían contribuido a la creación de arsenales de armamento para el grupo en Polonia, Bulgaria y Dinamarca.

La Fiscalía de Alemania pedía en un inicio penas de hasta siete años de cárcel para los acusados, que llevaban bajo custodia más de dos años a la espera de que se realizara el juicio en su contra. Dos de ellos son libaneses, mientras que los otros dos son de origen egipcio y neerlandés.

Se les acusa de haber instalado depósitos subterráneos de armas para su posible uso en ataques contra instalaciones israelíes o judías en zonas de Europa a lo largo de varios años. Entre estos objetivos estarían la Embajada de Israel en Berlín, la base de Estados Unidos en Ramstein y zonas cercanas al aeropuerto de Tempelhof, cerca de la capital alemana.

Sin embargo, los acusados han negado ser miembros de Hamás y han trasladado a sus abogados la idea de solicitar una apelación, si bien algunos de ellos han admitido haber visitado depósitos de armas en Bulgaria, aunque aseguran que se trataba de una cuestión "privada". Todos ellos fueron detenidos en diciembre de 2023.