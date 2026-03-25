Benita (anteriormente Maestro Jao) estrena el docureality en el que comparte su transición

En la presentación de su documental ‘Benita’, la protagonista compartió sus reflexiones sobre el proceso de transición, subrayando que este viaje supuso finalizar “algo que se había convertido en un milagro” en su vida. De acuerdo con lo informado por Europa Press, Benita expresó que la elaboración del documental representa mucho más que un cierre personal; para ella cobra especial relevancia la posibilidad de visibilizar diversas realidades y formas de vivir la identidad de género en una sociedad marcada por los prejuicios.

Según Europa Press, el estreno del documental está previsto para el próximo 31 de marzo en La 2 de RTVE, coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Trans. En el evento de presentación, Benita estuvo acompañada de figuras públicas como Belén Esteban, Lola Lolita e Ivana Rodríguez, así como de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora de RTVE, María Eizaguirre. En sus palabras, “el mayor milagro es poder ser quien soy”, una convicción que busca transmitir en cada etapa del proyecto.

Europa Press detalló que Benita, anteriormente conocida como Maestro Joao, anunció públicamente su transición en mayo de 2024 durante el programa ‘Baila como puedas’ de TVE, después de 60 años sintiéndose fuera de lugar en su propio cuerpo. Entonces, compartió con la audiencia su intención de iniciar una transición para vivir acorde con su identidad, adoptando el nombre de Benita en honor a su madre. Posteriormente, en el verano de 2025, dio un paso decisivo al someterse a cirugías de implante mamario y reasignación genital, aunque enfatizó que las intervenciones no definen a una mujer y que para ella “lo necesario era darle forma física a la mujer que siempre soñó”.

Benita afirmó en declaraciones al programa ‘D’Corazón’ de TVE, citadas por Europa Press, que siente haber alcanzado la autenticidad tras finalizar el proceso de transición. En sus palabras, siempre existió Benita, pero durante años se presentó como Maestro Joao, sin advertir que interpretaba un personaje. Ahora, asegura, se reconoce plenamente: “Ahora soy yo”.

En la misma presentación, Benita recalcó que cercanía y apoyo le facilitaron afrontar su decisión, pues aseguró que desde siempre supo quién era. Explicó que el proceso se demoró debido a los prejuicios sociales existentes en su juventud, relacionados principalmente con el travestismo y la prostitución: “No quería ser una puta”, admitió al referirse a la imagen social de las mujeres trans en su adolescencia, cuando a los 13 años solo se percibía esa posibilidad profesional para quienes hacían su transición de género. Señaló que esa percepción la llevó a mantener oculta su verdadera identidad hasta sentir que era el momento indicado.

El medio Europa Press consignó también que Benita recordó el rol de su madre durante este proceso. Según relató, su madre siempre tuvo claro quién era Benita desde el principio; sin embargo, prefería evitarle sufrimiento, motivo por el que postergó la decisión. Tras el fallecimiento de su progenitora, sintió que había quedado “una parte de Benita dentro de mí”, y considera que ahora vive un poco de esa esencia materna. Según su testimonio, si su madre estuviese viva, compartiría plenamente su felicidad.

Por otra parte, Benita se refirió a la posible reacción del público tras la emisión del documental. En términos publicados por Europa Press, reconoció que las respuestas serán variadas: algunos espectadores pueden permanecer indiferentes, mientras que otros podrían sentir empatía, descubrir otras realidades y, especialmente, desarrollar un mayor respeto hacia la vida de las demás personas.

Durante el encuentro con los medios, Benita evitó profundizar en su situación sentimental actual tras la ruptura con Santi ‘Rubio’. Explicó que, después de una relación mantenida discretamente durante varios años y finalizada a principios de otoño, ahora prefiere reservar ese aspecto de su vida para sí misma, debido a la exposición pública previa. Respecto al matrimonio, manifestó su falta de interés por la institución, aunque no descartó la idea de una celebración. Aclaró que prefiere la figura jurídica de pareja de hecho, aunque visualiza con agrado una celebración tradicional con amigas y música, pero señaló que el matrimonio no es su objetivo principal.

En cuanto a los temores enfrentados durante la transición y las cirugías, Benita explicó que nunca perdió su valentía y cumplió la promesa de no dejarse vencer por el miedo a las consecuencias físicas del proceso: “Me daba miedo el que digo, ¿y si me pasa algo? Esto que está enfocado para que la gente vea la libertad, lo que se puede hacer, la edad, el nunca es tarde. Y luego dice, pues mira, podía haber sido más temprano, cariño”. Manifestó también que su mayor preocupación giraba en torno al respeto hacia las demás personas; ahora prioriza su libertad individual y no busca erigirse en representante de ningún colectivo, según reportó Europa Press.

Fuera del tema principal, Benita también hizo alusión a asuntos de actualidad relacionados con personajes conocidos. En declaraciones recogidas por Europa Press, felicitó a Alejandra Rubio por su embarazo y expresó admiración por Carlo Costanzia di Costigliole, diferenciando su posición de la de Terelu Campos, con quien afirmó no coincidir últimamente. Admitió estar más en sintonía con Alejandra y Carlo, destacando el papel de cada uno en este periodo personal y mediático, y evitando identificarse con las posturas públicas recientes de Terelu.

La presentación pública y el estreno próximo del documental suponen un nuevo capítulo en la historia de Benita. El testimonio retrata tanto la transformación individual como la intención de contribuir a que otras personas comprendan, conozcan y respeten diversas formas de vivir. Según Europa Press, el documental ‘Benita’ se propone dar visibilidad a experiencias que amplían el horizonte de la discusión social sobre identidad y libertad personal.