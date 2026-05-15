Trump afirma que Xi habló de EEUU como país "en decadencia" y coincide, pero lo limita al mandato de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alegado este viernes que la supuesta y "elegante" alusión de su homólogo chino, Xi Jinping, al país norteamericano como --según la recapitulación de Trump-- "nación en decadencia", en realidad se refería a los años en la Casa Blanca de su predecesor, Joe Biden, y no a los "16 espectaculares meses de la Administración Trump", si bien el líder chino no declaró, al menos en público, que Estados Unidos estuviese en declive.

"Cuando el presidente Xi se refirió con tanta elegancia a Estados Unidos como una nación en decadencia, aludía al tremendo daño que sufrimos durante los cuatro años del gobierno de Joe Biden, y en ese sentido, tenía toda la razón", ha afirmado en una publicación en redes en la que ha apuntado a un "enorme" sufrimiento derivado de cuestiones como "fronteras abiertas, altos impuestos, legalización de personas trans, participación de hombres en deportes femeninos, la diversidad, la equidad y la inclusión", entre otros.

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De este modo, el magnate republicano ha querido encajar esas supuestas palabras de Xi fuera de su tiempo en la Casa Blanca, ya que, según él, el mandatario chino "no se refería al increíble ascenso que Estados Unidos ha mostrado al mundo durante los 16 espectaculares meses de la administración Trump", con logros entre los que ha destacado haber logrado "la victoria militar y la floreciente relación con Venezuela, la aniquilación militar de Irán (y) el Ejército más poderoso del mundo con diferencia".

"Hace dos años, éramos, de hecho, una nación en declive. En eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente Xi. Pero ahora, Estados Unidos es la nación más pujante del mundo, y espero que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca", ha reivindicado.

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El dirigente chino ha teorizado en múltiples ocasiones en los últimos años en torno al contraste entre un Occidente 'en declive' frente a un Oriente 'en auge', si bien sin aludir directamente a Washington.

En su encuentro en la víspera, Xi aludió a la necesidad de evitar la llamada 'trampa de Tucícides': un concepto relativamente reciente en las relaciones internacionales empleado para describir una supuesta tendencia a la guerra entre una potencia emergente y otra ya establecida, si bien no necesariamente en retroceso.

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El nombre proviene del historiador ateniense que escribió la 'Historia de la guerra del Peloponeso', relato de la guerra homónima entre las ciudades de la Liga de Delos (emergente, encabezada por Atenas) y la Liga del Peloponeso (establecida, encabezada por Esparta).