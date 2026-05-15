Agencias

Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán

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Pekín, 15 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes antes de almorzar con su homólogo chino, Xi Jinping, que ambos comparte una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán, que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero y que desembocó en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

"Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra", indicó Trump en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín, que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante). EFE

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