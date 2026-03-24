Tres condenadas por prostituir y esclavizar a dos jóvenes en Mallorca

Tres mujeres han aceptado este martes penas que suman unos diez años de prisión por prostituir y esclavizar a dos jóvenes en Mallorca.

El juicio fue suspendido este lunes a la espera de una conformidad que se ha ratificado este martes en la Audiencia Provincial y en virtud del cual otras tres personas han sido absueltas tras retirarse las acusaciones que pesaban contra ellas.

En concreto, una de ellas ha aceptado 13 meses de prisión y multa de 3.240 euros por un delito continuado de receptación ya que adquiría objetos robados en una tienda de compraventa de oro; una multa de 360 euros pon delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años de prisión por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

La segunda ha sido condenada a cuatro años de cárcel por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En el caso de estas dos condenadas, se han rebajado las penas inicialmente previstas después de que hayan consignado una indemnización de 20.000 euros.

Las defensas de las dos mujeres han pedido la suspensión de la entrada en prisión, extremo al cual el fiscal se ha opuesto. El Tribunal, por su parte, tras deliberar unos minutos ha decidido que se pronunciará en el plazo de diez días.

La tercera procesada ha sido condenada a 21 meses de prisión y una multa de 50.000 euros por un delito de blanqueo.

Las tres han reconocido que entre 2014 y 2019 captaron a mujeres jóvenes que en Colombia se encontraban en situación de vulnerabilidad y engañarlas para que viajaran a Mallorca.

Una vez aterrizaban en la isla, asumían una deuda con las acusadas, quienes las obligaban a prostituirse en condiciones cercanas a la esclavitud. Tenían que estar disponibles las 24 horas de todos los días de la semana y no percibían ninguna retribución a cambio, pues todo iba a saldar su supuesta deuda.

En esa situación las obligaban a permanecer durante los al menos dos meses que pasaban hacinadas en una misma habitación de un piso de Palma y obligadas a consumir cocaína.

La líder de la banda, en paralelo a la trama de trata de seres humanos, realizaba otras actividades ilícitas para obtener un rédito económico y blanquear sus ganancias.