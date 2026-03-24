Terelu Campos reacciona a la emotiva felicitación de Carlo Costanzia padre a Alejandra Rubio en su cumpleaños

El padre de Carlo Costanzia di Costigliole decidió volver a la esfera pública en redes sociales para dirigirse directamente a su nuera, Alejandra Rubio, con motivo de su cumpleaños y poco después de que esta confirmara que espera su segundo hijo con Carlo Costanzia. Según informó el medio de comunicación, esta felicitación estuvo cargada de apoyo en un momento en que Rubio se ha enfrentado a numerosas críticas tras comunicar su embarazo a través de una exclusiva, generando debate sobre su gestión de la vida privada.

De acuerdo con el medio que cubrió el evento, Alejandra Rubio celebró sus 26 años el martes 24 de marzo, solo días después de anunciar en '¡De Viernes!' que será madre de su segundo hijo con Carlo Costanzia. El futuro nacimiento del bebé está previsto para antes de las festividades de diciembre, casi dos años después que el nacimiento de su primer hijo, Carlo Jr. Esta nueva etapa de su vida se ve acompañada, no solo de las felicitaciones esperadas de amigos y familiares, sino también de un entorno de polémica por la forma en que eligió difundir la noticia y por cuestionamientos sobre su capacidad como escritora, ya que está por lanzar su primera novela.

Según publicó la fuente original, una de las primeras personas en manifestar apoyo a Rubio fue su pareja, Carlo Costanzia, quien compartió en Instagram un mensaje en el que la calificó como “la mejor madre que pudiera imaginar para mis hijos”, acompañado por una imagen juntos y un deseo de que pasen muchos años más unidos. Esta publicación se produjo en un contexto de respuestas directas a las críticas y mensajes de odio que ha recibido la comunicadora desde el anuncio de su embarazo.

Posteriormente, el padre de Carlo Costanzia, quien llevaba algún tiempo alejado de las redes, retomó la actividad pública al publicar un mensaje dirigido a Alejandra Rubio. Tal como consignó el medio citado, en el mensaje la animó a disfrutar su cumpleaños y desestimar las opiniones negativas: "Super feliz cumple!!! Que lo disfrutes, que no des importancia a quien no se la merece, eres una luchadora, ser despreciada por idiotas es el precio a pagar por no ser como ellos". Expresó además orgullo y alegría por el papel de madre de sus nietos que desempeña Alejandra, rematando con la frase: "Eres una mamá estupenda y orgulloso que seas la madre de 'mis' nietos! Ahora a celebrarlo!! Buon compleanno!!".

El medio relató que Alejandra respondió públicamente a este mensaje agradeciendo a su suegro y manifestando cariño. Este intercambio fue seguido de una reacción por parte de Terelu Campos, madre de Alejandra Rubio, quien también escribió unas palabras en la publicación del excompañero de Mar Flores. En su comentario, Terelu expresó gratitud hacia Carlo Costanzia di Costigliole por la felicitación destinada a su hija, a quien se refirió como “lo más importante” de su vida y la "razón para seguir luchando por ella y por la familia que han formado".

La reciente exposición mediática de Alejandra Rubio, tanto por la noticia de su embarazo como por los rumores sobre la autoría real de su próxima novela “Si decido arriesgarme”, ha generado un entorno de opiniones encontradas según detalló el medio. Rubio optó por anunciar su estado de gestación a través de una exclusiva televisiva, formato que contrasta con su habitual postura reservada sobre cuestiones personales en comparación con otros miembros del clan Campos. Este hecho, junto con los comentarios que ponen en duda su implicación en la redacción de su libro, marcó su cumpleaños con un tinte de controversia.

El apoyo público manifestado tanto por su pareja como por su suegro y su madre cobra especial relevancia dada esta situación, según lo referido por la cobertura mediática. La sucesión de mensajes tiene como telón de fondo no solo el festejo de un aniversario personal sino también la reafirmación del vínculo familiar en un periodo de exposición pública y críticas. El gesto del padre de Carlo Costanzia, quien eligió usar una imagen de Alejandra y su hijo celebrando el embarazo como foto de perfil, y las palabras de aliento tanto de él como de Terelu Campos, subrayan el respaldo recibido por Rubio en este entorno.

El anuncio del nacimiento previsto para antes de las fiestas de diciembre y el pronto lanzamiento de la novela completan el panorama personal y profesional de Alejandra Rubio, quien encara una etapa de cambios y proyectos bajo la atención mediática y el apoyo manifiesto de su entorno familiar, de acuerdo con lo reportado por el medio.