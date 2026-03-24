Sonsoles Ónega, junto a sus hermanos, homenajea a su padre de nuevo con una misa funeral

Entre quienes asistieron a la ceremonia destacó la presencia de figuras reconocidas del periodismo y la vida pública, acompañando a la familia en este acto de homenaje realizado en la iglesia madrileña de San Juan de la Cruz. Según publicó la plataforma de noticias, el evento reunió tanto a familiares directos como a allegados y personalidades del entorno mediático, subrayando el impacto profesional y humano de Fernando Ónega.

Tal como reportó el medio, la ceremonia se celebró pocos días después de un primer adiós dedicado al periodista, consolidando una vez más el recuerdo y la huella que dejó en quienes lo conocieron tanto en el ámbito familiar como en el profesional. Los hijos del comunicador, Cristina, Sonsoles y Fernando, acudieron juntos a la misa vestidos de negro, evidenciando el sentimiento de pérdida aún latente y su vínculo con la figura paterna. Ángela Rodrigo, quien compartió los últimos 25 años de su vida con Ónega, llegó acompañada de su hijo Fernando, que portó una fotografía de gran tamaño del periodista para presidir la ceremonia religiosa.

El medio también detalló la llegada escalonada de los asistentes: Sonsoles Ónega, periodista y presentadora, ingresó al templo instantes antes del inicio, tras cumplir compromisos profesionales previos. Sus hijos ya se hallaban en el lugar, acompañados por su tía Cristina Ónega. A la ceremonia también asistió Juan Montes, pareja de Sonsoles Ónega, quien optó por integrarse al acto de manera discreta entre los presentes.

Durante la misa, el apoyo de amigos y compañeros quedó reflejado en la presencia de numerosos rostros reconocidos del periodismo y la comunicación. Entre los asistentes destacaron nombres como Roberto Brasero, Pedro Piqueras, María Rey, Alejandra Prat, Borja Sémper y Bárbara Goenaga, quienes se sumaron a la familia en esta nueva despedida a Fernando Ónega, reportó la fuente. También estuvo presente el Padre Ángel, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según consignó el medio de comunicación, estos actos han permitido resaltar el legado de Fernando Ónega, no solo a través de su carrera en los medios, sino también por el respaldo y la estima manifestados tanto por familiares cercanos como por profesionales con los que compartió años de trayectoria. El homenaje fue una continuación del reconocimiento que la familia recibió en días anteriores, en el tanatorio, cuando numerosos compañeros de profesión y allegados manifestaron su cercanía y admiración hacia la figura del periodista.

La cita en la iglesia consistió en una eucaristía donde la memoria de Fernando Ónega estuvo presente a través de testimonios, oraciones y el recuerdo vívido en palabras y gestos de quienes acudieron a rendirle tributo. Este acto confirmó la impronta del comunicador en el periodismo español y la admiración que supo despertar en diferentes generaciones de profesionales.

Familiares y amigos, según publicó el medio, se fundieron en un entorno de recogimiento que permitió compartir recuerdos y despedidas. La fotografía del periodista, sostenida durante toda la ceremonia, fue símbolo del cariño y la reverencia que los asistentes quisieron mostrarle. El homenaje se prolongó en las conversaciones y muestras de afecto una vez terminada la misa, reforzando la conexión entre la esfera privada de Fernando Ónega y su perfil público.

De acuerdo con la información publicada, el entorno más íntimo del comunicador destacó la importancia de estos encuentros como espacios para reforzar la memoria colectiva y subrayar el reconocimiento recibido tanto en vida como tras su fallecimiento. Las repetidas manifestaciones de apoyo y solidaridad expresadas por colegas y personalidades públicas reflejaron el alcance que la trayectoria de Fernando Ónega ha tenido en el ámbito de la comunicación en España.