Previa del Kosner Baskonia - Estrella Roja

El equipo del Kosner Baskonia afrontará la baja de varios de sus jugadores clave, incluidos Markus Howard, Rodion Kurucs, Khalifa Diop, Tadas Sedekerskis y Stefan Joksimovic, así como la presencia limitada de Gytis Radzevicius, durante el partido que disputará contra el Estrella Roja. Esta situación complica su desempeño justo cuando atraviesa una racha de siete derrotas seguidas en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 y después de no haber logrado ninguna victoria en la competición desde el 30 de enero. De acuerdo con la información publicada por el medio que cubre la previa del encuentro, el Baskonia intentará romper esta dinámica negativa en su propio pabellón, el Fernando Buesa Arena, donde contará con el aliento de su afición para intentar revertir los resultados recientes.

Según consignó la fuente, la plantilla dirigida por Paolo Galbiati no ha logrado acercarse al nivel de los equipos punteros en la máxima competición continental durante la presente temporada, circunstancia agravada por la eliminación matemática de cualquier opción de avanzar a los playoffs ya desde hace varias jornadas. El equipo vitoriano también ha dejado de dominar en defensa, recibiendo 90 puntos o más en cada uno de sus últimos compromisos en la Euroliga y acumulando nueve derrotas en sus diez encuentros más recientes. Además, la exigencia física de la Copa del Rey ha dificultado su capacidad de recuperación entre partidos.

El Estrella Roja, por su parte, llega a Vitoria con una motivación distinta, comprometido en su pelea por alcanzar el 'Top 6' de la tabla. Tal como detalla la previa, el conjunto serbio, entrenado por Sasa Obradovic, acumula 18 victorias, el doble de las logradas por el Baskonia. El objetivo para los serbios es dar un paso firme en la clasificación general y, de lograr la victoria, podrían reforzar su posición en las próximas jornadas. En caso de que el Baskonia se imponga, el resultado podría favorecer a otros equipos españoles, especialmente al Barça, quien actualmente suma el mismo número de triunfos que el equipo de Belgrado. El Estrella Roja debe medirse con el Barça en el Palau Blaugrana dos días después de su duelo en Vitoria.

La trayectoria como visitante del Estrella Roja muestra ciertas dificultades, con seis victorias y nueve derrotas fuera de casa, incluyendo tropiezos recientes frente a Panathinaikos y Olympiacos. No obstante, el equipo ha sabido imponerse en canchas de alto nivel como la de la Virtus, AS Mónaco y Fenerbahce, demostrando capacidad para competir en escenarios complicados. El equipo balcánico cuenta con jugadores destacados en el plano físico y atlético. Chima Moneke y Codie Miller-McIntyre, ambos con pasado en el Baskonia, junto a Jordan Nwora, lideran la plantilla serbia, que suma tres triunfos consecutivos sobre su rival español.

Respecto a la configuración inicial para el partido, el Kosner Baskonia podría alinear a Forrest, Villar, Luwawu-Cabarrot, Omoruyi y Diakité. La banca estaría formada por Simmon, Nowell, Spagnolo, Frisch, Edwards, Radzevicius, Hrabar y Bol. Por el Estrella Roja, los titulares previstos serían Miller-McIntyre, Dobric, Nwora, Moneke y Rivero, respaldados por Motiejunas, Butler, Bolomboy, Ojeleye, Kalinic, Dos Santos, Izundu y Carter, como informó la previa del encuentro.

En este contexto, el apoyo de la afición vitoriana en el Fernando Buesa Arena se presenta como un elemento relevante para el Baskonia, que busca romper el ciclo de resultados adversos. El encuentro comenzará a las 20:30 horas y será dirigido por los árbitros Ryzhyk, Zamojski y Peerandi. Tal como destaca la información del medio, la visita del conjunto serbio añade un componente adicional de presión para ambos equipos, con el Baskonia tratando de recuperar confianza y el Estrella Roja centrado en afianzar su plaza entre los mejores de la competición europea.