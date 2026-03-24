Pepe Navarro manda un mensaje a la 'superviviente' Ivonne Reyes: "Que gane mucho dinero y que llegue viva"

Íntimo amigo de Isabel Gemio desde hace décadas, Pepe Navarro ha elegido la cena del XVIII aniversario de la Fundación Isabel Gemio para la investigación de las Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras para reaparecer públicamente después de salir a la luz la discreta historia de amor que mantiene desde hace más de un año con la modelo e infuencer Verónica Schmidt.

"Yo he estado enamorado siempre, desde que... yo cuando nací me enamoré de mi madre. Después me he ido enamorando de distintas cosas, en fin, el amor no falta nunca en la vida. Pero me parece que las cosas que pertenecen al ámbito privado hay que meterlas ahí. Porque airearlas siempre genera problemas, ya es suficientemente complicado una relación de pareja como además sacarla, exteriorizarla y aparecen problemas que se suman a los que posiblemente se tengan que son normales en una relación" ha expresado con sinceridad cuando Europa Press le ha preguntado por su nuevo amor.

Y, como reconoce, lleva con resignación verse en las revistas con su pareja: "Fíjate que a mí me pasa como a los indios. Los indios decían que cuando le hacían una fotografía es como si robasen el alma. Entonces, fíjate que yo estoy acostumbrado a estar delante de una cámara, ¿no? Y me he pegado horas y horas. Pero cuando una cámara me aparece delante y me asalta yo... Te juro que no sé qué hacer O sea, me siento como asaltado, ¿no? Pero bueno, se lleva bien, o sea, son muchos años ya y entonces ya... Solo miras a ver si has salido guapo o no has salido guapo. Qué remedio. Ya que te han hecho la foto, por lo menos sacadme guapo" bromea.

Del amor al odio, ya que no hemos pasado dejar la ocasión de saber si Pepe está siguiendo el paso de su ex Ivonne Reyes por 'Supervivientes'. "No lo veo, no lo veo. No veo la televisión, y generalmente cuando me siento me dedico a cosas informativas. Pues nada, que tenga suerte y que gane mucho dinero. Es lo único que puedo decir. Y que llegue viva. Porque creo que es duro, ¿no?. Que llegue viva y que gane mucho dinero" ha apuntado con ironía, dejando claro que no quiere que gane el reality.