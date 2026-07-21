Temas del día de EFE News Latino del martes 21 de julio

EEUU CUBA

Miami - Estados Unidos envió este martes desde Miami, a bordo de un avión, el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba con kits de higiene y alimentos, como parte del compromiso de 100 millones de dólares anunciado el pasado mayo por el secretario de Estado, Marco Rubio, para brindar apoyo directo al pueblo cubano ante la grave escasez de insumos y servicios esenciales.

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EEUU ECUADOR

Washington - La organización Human Rights Watch documentó ataques y torturas contra civiles durante una operación militar conjunta entre EE.UU. y Ecuador en el país suramericano, dentro de un marco de estrecha cooperación de seguridad que se ha tornado "peligrosa", denunció la ONG en un informe publicado este martes.

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AGENDA INFORMATIVA

Miami.-HURACANES ATLÁNTICO.- La tormenta tropical Bertha mantiene este martes la mayor amenaza para las zonas costeras del norte del golfo de México por el riesgo de marejada ciclónica e inundaciones. (foto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Arizona celebra primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Washington.- IRÁN GUERRA.- Se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta el 21 de junio para sellar en 60 días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, pese a que desde entonces se han sucedido bombardeos y ataques de uno y otro lado.

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Washington.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo libanés, Joseph Aoun, para abordar las negociaciones de paz con Israel.

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