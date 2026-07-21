Bracco recibe la aprobación en México para la inyección VUEWAY® (gadopiclenol), reforzando su compromiso con la resonancia magnética de baja dosis en los mercados globales. PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 21 de julio de 2026 La aprobación da soporte a la adopción de prácticas de imagen responsables mediante un realce de contraste eficaz con una menor dosis de gadolinio. CIUDAD DE MÉXICO, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bracco Imaging, líder global en diagnóstico por imagen, anunció hoy la disponibilidad comercial de la inyección VUEWAY® (gadopiclenol), que fue aprobada en septiembre de 2025 por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autoridad regulatoria de México, para su uso en resonancia magnética con contraste (CE-MRI) en adultos y en población pediátrica a partir de los 2 años.

VUEWAY® ha demostrado una mejora eficaz del contraste, permitiendo reducir la exposición de los pacientes al gadolinio.1,2,3 Este enfoque está alineado con las recomendaciones clínicas de las sociedades de radiología, que enfatizan el uso de la dosis mínima efectiva de agentes de contraste a base de gadolinio (GBCA) cuando se requiere la realización de estudios con contraste.3 "El lanzamiento de VUEWAY® en México representa un hito relevante en la consolidación de nuestra estrategia en América Latina", señaló Tommaso Montemurno, director general para América Latina en Bracco Imaging. "Este innovador agente de contraste amplía el acceso a estudios avanzados de resonancia magnética en México, al respaldar un alto desempeño diagnóstico y responder a las necesidades cambiantes de la práctica clínica. Con VUEWAY®, continuamos fortaleciendo nuestro portafolio en resonancia magnética, ampliando las opciones disponibles para los profesionales de la salud y contribuyendo al avance del diagnóstico por imagen en la región." "La introducción de VUEWAY® en México representa un hito relevante en el fortalecimiento de la innovación en el diagnóstico por imagen. Como agente de contraste de nueva generación, VUEWAY® ofrece un perfil diferenciado que permite a los profesionales de la salud obtener imágenes de alta calidad con mayor confianza diagnóstica, manteniendo al mismo tiempo un sólido compromiso con la seguridad del paciente", afirmó Héctor Sánchez, Director Comercial de Bracco Imaging para México. La aprobación por parte de COFEPRIS se suma a otros hitos regulatorios alcanzados en la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá. Actualmente, el medio de contraste VUEWAY® se encuentra aprobado en 38 países a nivel mundial, donde se han administrado más de 4 millones de dosis a pacientes. En la UE y en EE. UU., la indicación aprobada se ha ampliado para incluir a recién nacidos y lactantes.4,5,6 GadopiclenolEl gadopiclenol, desarrollado inicialmente por Guerbet con la posterior contribución de la propiedad intelectual de Bracco, es un nuevo agente de contraste macrocíclico basado en gadolinio (GBCA) con alta relaxividad. La eficacia y seguridad del gadopiclenolhan sido evaluadas en estudios de resonancia magnética del sistema nervioso central, cabeza y cuello, tórax, abdomen, pelvis y sistema musculoesquelético (consulte la Información de Prescripción aprobada en EE. UU. [USPI] y el Resumen de Características del Producto [Core SPC] para obtener información completa).El producto también ha sido aprobado para su uso en población pediátrica desde el nacimiento por la FDA en Estados Unidos y por la EMA en Europa.Los detalles sobre los ensayos clínicos de fase III están disponibles en www.ClinicalTrials.gov:· Eficacia y seguridad del gadopiclenol para la resonancia magnética (RM) del sistema nervioso central (SNC) Full Text View - ClinicalTrials.gov · Eficacia y seguridad del gadopiclenol para la resonancia magnética (RM) del cuerpo Full Text View –gov LA COLABORACIÓN DE BRACCO IMAGING Y GUERBETEn diciembre de 2021, Bracco Imaging y Guerbet formalizaron una colaboración global para la fabricación de gadopiclenol y el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo. El gadopiclenol se comercializa de manera independiente bajo marcas distintas. Tanto Guerbet como Bracco Imaging poseen propiedad intelectual relevante relacionada con el gadopiclenol, y ambas compañías participan en la fabricación del producto.Se espera que esta colaboración estratégica acelere el acceso al gadopiclenol, impulse la innovación y contribuya a mejorar la atención tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. Acerca de BraccoBracco Group, fundado en 1927, es un líder global en diagnóstico por imagen, comprometido con el avance de la atención médica y la mejora de la calidad de vida de las personas, impulsando el futuro de la prevención y la medicina de precisión. La compañía opera en el sector salud en más de 100 países, con una plantilla de más de 4,000 colaboradores y unos ingresos anuales consolidados de aproximadamente 2,000 millones de euros, de los cuales el 88% se genera en mercados internacionales. Con un sólido compromiso con la innovación —destinando alrededor del 9 % de su facturación de referencia a Investigación y Desarrollo—, Bracco desarrolla y ofrece un amplio portafolio de productos farmacéuticos para diagnóstico por imagen, que incluye agentes de contraste para rayos X, tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM), así como microburbujas para ultrasonido con contraste (CEUS) e imagen molecular mediante trazadores radiactivos y nuevos agentes para tomografía por emisión de positrones (PET), además de soluciones basadas en inteligencia artificial. Asimismo, es líder mundial en tecnologías avanzadas de gestión de contraste para angiografía cardiovascular e imagen radiológica. Más información en: www.bracco.com VUEWAY es una marca registrada de Bracco Imaging S.p.A. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2026 Bracco Diagnostics Inc. Todos los derechos reservados. Media Contact:Monica Rentschler Bracco Diagnostics Inc., Assoc. Director, Marketing Communications, AmericasT +1 609.514.2382BDIMediaContact@diag.bracco.com

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MX-VW-2600011 5/26 1Robic C, Port M, Rousseaux O, Louguet S, Fretellier N, Catoen S, Factor C, Le Greneur S, Medina C, Bourrinet P, Raynal I, Idée JM, Corot C. Physicochemical and Pharmacokinetic Profiles of Gadopiclenol: A New Macrocyclic Gadolinium Chelate With High T1 Relaxivity. Invest Radiol. 2019; 54(8):475-484. 2Hao J, Pitrou C, Bourrinet P. A Comprehensive Overview of the Efficacy and Safety of Gadopiclenol: A New Contrast Agent for MRI of the CNS and Body. Invest Radiol. 2024; 59(2):124-130. 3Kanal E, Maki JH, Schramm P, Marti-Bonmati L. Evolving Characteristics of Gadolinium-Based Contrast Agents for MR Imaging: A Systematic Review of the Importance of Relaxivity. J Magn Reson Imaging. 2025; 61(1):52-69. 4Data on file 4 million VW Calculator (19-MAR-2026). 5U.S. Food and Drug Administration: 2022 Novel Drug Approvals (gadopiclenol). 6European Medicines Agency European Commission decision on VUEWAY. View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/bracco-recibe-la-aprobacion-en-mexico-para-la-inyeccion-vueway-gadopiclenol-reforzando-su-compromiso-con-la-resonancia-magnetica-de-baja-dosis-en-los-mercados-globales-302830818.html FUENTE Bracco Group