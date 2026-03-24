Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de enero y el interés sigue en el 2,87%

El capital destinado a la compra de vivienda experimentó un aumento del 15,4% en enero, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), superando los 6.672,3 millones de euros y alcanzando uno de los niveles más altos de la última década y media. Esta evolución del crédito hipotecario se produce en un contexto de crecimiento sostenido en la concesión de hipotecas, mientras el interés medio se mantiene por debajo del 3% por duodécimo mes consecutivo. Los indicadores confirman que el mercado hipotecario ha entrado en una fase de expansión sostenida desde mediados de 2024, situando al mes de enero como el que mayor volumen de operaciones registra desde 2011.

De acuerdo con el INE, el número de préstamos hipotecarios firmados para adquisición de vivienda alcanzó los 40.273 en enero, lo que representa un incremento interanual del 6,3%. Esta cifra implica que, durante diecinueve meses consecutivos, la estadística ha mostrado valores superiores respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando la tendencia de recuperación del sector tras ciclos anteriores de menor actividad. El medio El Instituto Nacional de Estadística detalló que, aunque la subida en enero resulta inferior a la registrada en diciembre —cuando el repunte fue del 17,4%—, se mantiene una dinámica positiva en la concesión de crédito para vivienda.

El importe medio por operación hipotecaria sobre vivienda también mostró una evolución positiva, situándose en 165.677 euros, lo que supone un avance interanual del 8,6%. En términos de variación mensual, el aumento en el número de hipotecas suscritas entre diciembre y enero alcanzó el 6,4%, mientras el capital prestado subió un 2,2%. No obstante, el importe medio de los préstamos respecto al mes precedente experimentó una reducción del 4%.

En cuanto a las condiciones financieras de las nuevas hipotecas, el tipo de interés medio aplicado en enero se ubicó en el 2,87%, el mismo valor que en diciembre, de acuerdo con lo reportado por el INE. Con este dato, el mercado encadena doce meses consecutivos con tipos inferiores al 3%. Tal como recordó el instituto, ya en febrero de 2025 los tipos descendieron por primera vez en cerca de dos años del umbral del 3%, situación que persiste hasta la actualidad. El plazo de devolución pactado para estos préstamos se situó de media en 25 años al inicio de 2026.

Respecto a la modalidad de tipo de interés, un 66,7% de las nuevas hipotecas se formalizaron a tipo fijo, mientras un 33,3% optó por tipo variable, según publicó el INE. El tipo medio inicial fue del 2,92% para los contratos a tipo variable y del 2,84% para los de tipo fijo, lo que indica una diferencia leve entre ambas modalidades al inicio del préstamo.

La evolución del crédito hipotecario sigue el ritmo de recuperación observado desde 2024, marcando cifras no vistas en los meses de enero desde 2011. El crecimiento relativo en el volumen de préstamos también se refleja en la mejora de los importes medios, sostenida por la combinación de factores como la estabilidad de los tipos de interés y la preferencia de los clientes por condiciones fijas.

En resumen, los datos proporcionados por el INE revelan que tanto en número de hipotecas como en capital prestado, el mercado hipotecario español atraviesa una fase de expansión y solidez, bajo un entorno de tipos de interés estables. Los resultados del primer mes de 2026 muestran un dinamismo que consolida la senda ascendente iniciada en el sector, con cifras históricas en volumen de préstamos y una marcada preferencia por los contratos de tipo fijo.