Las agencias alcanzan alzas de reservas para Semana Santa, pero preocupa la rentabilidad por Oriente

El aumento de los precios, impulsado por el conflicto en Oriente Medio, ha impactado tanto en el bolsillo de los viajeros como en el costo de los combustibles, situación con repercusiones en la rentabilidad de las agencias de viajes. Según informó Europa Press, las organizaciones del sector han subrayado que esta variable económica representa una preocupación central, especialmente al considerar que la compensación por la recuperación de la demanda no siempre se traduce en un escenario favorable para los márgenes empresariales.

De acuerdo con Europa Press, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) comunicó que las reservas anticipadas para la Semana Santa experimentaron un crecimiento ubicado entre el 5% y el 10%. La tendencia al alza en las ventas, aunque positiva en términos de volumen, viene acompañada de advertencias sobre los desafíos para sostener la rentabilidad en la actual coyuntura internacional. Por su parte, la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) puso un énfasis particular en la dificultad añadida que enfrentan los viajes de largo recorrido, típicamente asociados a productos de mayor organización y valor agregado, los cuales presentan una resistencia marcada debido a las tensiones en Oriente Medio.

Europa Press detalló que la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán significó una reducción de la demanda en la primera semana de marzo. Esta caída afectó sobre todo a los viajes de largo alcance, en especial los dirigidos hacia destinos asiáticos. No obstante, el vicepresidente primero ejecutivo de CEAV, José Manuel Lastra, comentó que la recuperación de la demanda ha ido ganando fuerza progresivamente en las semanas siguientes, observándose una normalización más evidente en los viajes relacionados con América. Los flujos hacia Norteamérica, el Caribe y Latinoamérica se han mantenido en los niveles que se consideran habituales para el periodo, reportó el directivo al medio antes citado.

Según indicó el gerente de UNAV, Iván Méndez, en declaraciones reproducidas por Europa Press, las rutas y destinos afectados directamente por el conflicto sufren una caída significativa en la demanda, situación que incide de manera directa en los resultados económicos de las agencias. Lastra agregó, a través de un comunicado recogido por el mismo medio, que la mayor parte de los mercados emisores mantienen sus reservas hacia España, mientras que la demanda de los viajeros internacionales que buscan seguridad sigue beneficiando a los destinos nacionales.

Europa Press subrayó que los precios constituyen otro aspecto de gran impacto en el sector. Los representantes consultados coincidieron en que la escalada de costes, derivada del escenario internacional, afecta tanto a los viajeros –al encarecer las experiencias– como a las propias agencias, que ven mermada su capacidad para trasladar incrementos a las tarifas finales. El precio del combustible supone una carga adicional, sumándose a una serie de factores externos que hacen más compleja la gestión de la rentabilidad para las empresas del ámbito turístico.

Respecto a la evolución de los principales destinos, la CEAV indicó que los países europeos continúan registrando buen desempeño en reservas y mantienen el interés de los viajeros. Destinos internacionales que inicialmente generaron incertidumbre, como Turquía y Egipto, han vuelto a presentar una dinámica positiva según la patronal: José Manuel Lastra afirmó que estos mercados, tras un periodo de consultas y dudas, lograron normalizar el ritmo de reservas. Europa Press también recoge que capitales europeas y el Caribe mantienen cifras elevadas en la venta de paquetes turísticos, y que experiencias y actividades añadidas dentro de los productos vacacionales están generando buenos resultados.

En cuanto al panorama nacional, Europa Press destaca que tanto Méndez como Lastra concuerdan en señalar a España como un destino refugio ante la inestabilidad internacional. La percepción de seguridad y la elevada calidad de las infraestructuras favorecen la elección del país como destino principal, tanto para viajeros internacionales como para el turismo doméstico. Los mercados emisores europeos siguen mostrando un notable interés en España, aspecto que consolida al país como uno de los destinos preferentes del entorno.

El medio resalta que tanto CEAV como UNAV coinciden en remarcar el buen comportamiento de las reservas hacia destinos urbanos y de sol y playa. Ciudades como Sevilla, Barcelona y Madrid encabezan las preferencias entre los viajeros. La UNAV, en sus declaraciones para Europa Press, agregó que también destacan rutas asociadas al turismo cultural y religioso, como Ávila, Zamora, Cuenca y Salamanca. No obstante, CEAV señaló que Málaga está experimentando una ralentización en las reservas nacionales a raíz de las obras de alta velocidad, lo que podría afectar negativamente la llegada de turistas nacionales a la ciudad.

Europa Press pone de relieve que, a pesar de los desafíos derivados de la crisis internacional y el encarecimiento de los servicios, el sector turístico español mantiene perspectivas de recuperación para las próximas vacaciones. La resiliencia mostrada tanto en el turismo receptor como en el emisivo refleja una capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, siempre sujeta a la evolución de factores externos que influyen de manera directa en la planificación y el consumo de viajes.