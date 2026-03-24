La lluvia activa los avisos en Canarias, en nivel naranja, y las olas en Cádiz

Gran Canaria, La Palma y Tenerife figuran entre las zonas bajo vigilancia de nivel naranja debido a las previsiones de lluvias intensas y riesgo importante marcado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mientras que las costas de Cádiz estarán en aviso por la presencia de oleaje significativo. Según informó la AEMET, los chubascos fuertes o muy fuertes con tormentas afectarán especialmente a las islas Canarias occidentales, fenómeno atribuido a los efectos residuales de la borrasca ‘Therese’, al tiempo que en el Estrecho se esperan rachas de viento muy intensas.

El medio AEMET detalló que el martes estará caracterizado por condiciones generales de estabilidad en la península, aunque con presencia de nubes altas, sobre todo en la mitad norte, y algunas nubes de evolución en la zona suroeste. La predicción destaca que en el sureste peninsular y Baleares predominarán intervalos de nubes bajas durante la mañana, situación que podría originar precipitaciones débiles en áreas del litoral del mar de Alborán, así como en Ceuta y Melilla. Asimismo, la probabilidad de aparición de nieblas matinales se concentra en el interior de Galicia, el País Vasco y las principales mesetas.

En cuanto a las islas, el organismo meteorológico informó que las precipitaciones más intensas, acompañadas de tormentas y posibles episodios de granizo, se darán en las islas occidentales de Canarias, mientras que La Gomera y El Hierro contarán con avisos meteorológicos en nivel amarillo por lluvias, previendo acumulaciones menores pero que podrían afectar a la normalidad de la jornada. El establecimiento del régimen de alisios irá avanzando hacia las islas orientales durante el día, pronosticó también la AEMET.

Sobre el comportamiento de las temperaturas, la AEMET indicó que se prevé un aumento de las máximas en la mitad norte de la península, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, frente a un descenso en Andalucía. Las mínimas experimentarán una subida en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla, mientras que tenderán a bajar en el resto del país, principalmente en el valle del Ebro, la meseta norte y el litoral cantábrico. En Canarias, según la agencia estatal, las temperaturas se mantendrán estables.

En el norte peninsular y zonas de montaña, se anticipan heladas débiles principalmente en los grandes sistemas montañosos interiores y en los Pirineos, situación habitual durante episodios invernales con estabilidad atmosférica y noches despejadas, de acuerdo con la información publicada por la AEMET.

Las condiciones del viento también generan avisos de especial atención, indicó la agencia meteorológica. En el mar de Alborán, el viento soplará con intensidad moderada, mientras que en el Estrecho se prevén rachas fuertes que podrían afectar tanto a la navegación como a infraestructuras costeras. En contraste, los vientos en los litorales de Cataluña y la Comunidad Valenciana serán suaves y predominantes del sur. En la cornisa cantábrica, el viento rolará hacia el norte en las últimas horas del día y en el resto del territorio español la tendencia será de brisas ligeras, puntualizó la AEMET.

El organismo oficial también hizo referencia expresa al aviso en Cádiz por la fuerza de las olas, asociado al temporal marítimo que afecta al litoral atlántico andaluz. Este tipo de episodios requiere especial vigilancia por tratarse de una zona con alta actividad portuaria y turística.

La situación meteorológica descrita para este martes responde, de acuerdo con la información facilitada por la AEMET, a la presencia de los restos de la borrasca ‘Therese’ sobre el entorno canario, que mantiene la inestabilidad en el archipiélago, combinada con las características propias de la temporada en la península, donde predominan elementos asociados a estabilidad, aunque con episodios localizados de nieblas, nubes bajas y heladas en áreas montañosas.

La cantidad y variedad de avisos meteorológicos afectan de manera diferenciada a distintos sectores en el territorio español, como el agrícola, el transporte y las actividades portuarias. Según recuerda la AEMET, la recomendación es atender permanentemente a los boletines oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones previstas.