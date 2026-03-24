La Bolsa de São Paulo sube un 0,32 % impulsada por Petrobras

São Paulo, 24 mar (EFE).- La Bolsa de São Paulo subió este martes un 0,32 % impulsada por las acciones de la petrolera estatal Petrobras, ante la subida de los precios internacionales del crudo en medio de las tensiones que se viven por la escalada de la guerra en Irán.

El índice de referencia Ibovespa culminó la sesión en los 182.509 puntos, con lo que encadenó su segundo cierre en positivo.

El día comenzó con volatilidad en el corro paulista con la atención de los operadores volcada al conflicto en Oriente Medio y a las señales de cautela del Banco Central sobre futuros recortes de la tasa de interés en Brasil si la guerra continúa en la región.

No obstante, el repunte del petróleo en las cotizaciones internacionales impulsó los papeles de Petrobras, lo que le permitió a la plaza recuperar terreno y cerrar en alza.

Los títulos ordinarios de la petrolera estatal avanzaron un 2,37 % mientras que los preferenciales se revalorizaron un 2,56 % y encabezaron, por segundo día, el grupo de los más negociados de la jornada.

Las acciones ordinarias de la cárnica Minerva lideraron las ganancias del día entre los valores del Ibovespa, con una apreciación del 4,8 %.

Le siguieron los títulos ordinarios del conglomerado sucroenergético São Martinho (+3,66 %) y los de la gigante cárnica MBRF (+3,64 %).

En cuanto a las pérdidas, las acciones que más se depreciaron fueron los ordinarios de la compañía de tecnología Meliuz (-5,67 %) y los iguales de la administradora de planes de salud Qualicorp (-3,05 %).

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,35 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,258 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado este martes superó los 24.519 millones de reales (4.670 millones de dólares o 4.086 millones de euros), en más de 3,3 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE