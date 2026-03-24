Frederiksen apela a los votantes indecisos durante la jornada electoral en Dinamarca

“Sé que es difícil recuperar la responsabilidad del Gobierno y casi imposible ganar por tercera vez consecutiva, así que también dedicaré las próximas horas a intentar convencer al mayor número posible de daneses”, declaró la primera ministra Mette Frederiksen en Aalborg, su ciudad natal, en declaraciones recogidas por el canal TV2. Esta afirmación fue realizada en un contexto marcado por la incertidumbre y la tensión política durante la jornada electoral adelantada en Dinamarca, según informó Europa Press.

Frederiksen, quien lidera el Partido Socialdemócrata, dirigió este martes un mensaje especial a los votantes que aún no han decidido a quién otorgar su sufragio. De acuerdo con Europa Press, utilizó sus perfiles en redes sociales para interactuar directamente con los ciudadanos. Invitó a quienes tuvieran dudas sobre su voto a plantearlas públicamente: “¿Tienes dudas sobre a quién votar hoy? Entonces quiero saber qué es importante para ti. Escribe aquí en los comentarios de qué trata tu duda”, expresó la dirigente, añadiendo que tanto ella como sus compañeros realizarían llamadas a algunos de los interlocutores durante la tarde para conversar personalmente sobre sus inquietudes.

La jornada electoral se desarrolló bajo un clima de gran expectación, con los comicios adelantados en el país escandinavo luego de semanas de agitación política. Frederiksen pidió directamente el voto para su formación, pero también instó a toda la ciudadanía a participar: “Te recomiendo que votes por la socialdemocracia. Pero, en cualquier caso, te animo a que bajes y uses tu voz”, señaló en sus publicaciones citadas por Europa Press.

De acuerdo con el mismo medio, el contexto electoral danés se encuentra condicionado por la reciente crisis política relacionada con Groenlandia. El debate sobre la soberanía y la protección de intereses territoriales cobró fuerza tras las reclamaciones presentadas a principios de año por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este episodio, que puso en cuestión el equilibrio entre Dinamarca y el territorio autónomo, ha tendido a favorecer la posición de los socialdemócratas, si bien la cuestión sigue presente en la campaña.

Los candidatos groenlandeses compiten por dos escaños en el Folketing, el Parlamento danés, los cuales se perciben como determinantes para la formación de mayorías entre el bloque ‘rojo’ y el bloque ‘azul’. Antes de depositar su voto, el primer ministro de Groenlandia y líder de Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, reiteró a los medios que ningún bloque debe considerar asegurado el apoyo de los diputados groenlandeses. “Nuestro mandato no es gratuito. Iniciaremos las negociaciones con una mentalidad abierta y luego veremos cómo podemos garantizar los intereses del pueblo groenlandés, tanto en Groenlandia como en Dinamarca, en un futuro gobierno”, manifestó Nielsen, según citó Europa Press, dejando abierta su participación en futuras negociaciones y subrayando que, pese a su cercanía política con el bloque ‘azul’, su respaldo no está garantizado.

A lo largo del proceso electoral, todos los partidos de Groenlandia han coincidido en la necesidad de salvaguardar la integridad territorial de la isla. Los representantes groenlandeses son conscientes de que la crisis originada por la propuesta estadounidense no se ha cerrado completamente, a pesar de que Trump anunciara un acuerdo vago para proteger los intereses militares de Estados Unidos. Este escenario sitúa a Groenlandia en el centro del debate y refuerza la importancia política de los escaños groenlandeses en Copenhague.

Europa Press detalló que, durante la jornada, Frederiksen mantuvo contacto directo con los ciudadanos al pasear por las calles de Aalborg, saludando a los votantes y reiterando su compromiso con la transparencia y la cercanía en el proceso electoral. Su estrategia se centró en intentar movilizar a los indecisos no solo a través de mensajes públicos, sino también de conversaciones personalizadas facilitadas por el uso de las plataformas digitales.

La convocatoria anticipada de elecciones llegó en un momento en que el clima político de Dinamarca ha mostrado signos de polarización y desgaste. La participación de los partidos de Groenlandia como potenciales árbitros para la formación de gobierno ha añadido un elemento de volatilidad a la jornada. Al mismo tiempo, la dirigente socialdemócrata ha planteado su campaña en torno a la defensa de la estabilidad y la defensa de los intereses daneses ante las presiones externas, especialmente en lo relativo a la situación en Groenlandia.

Cuentas en redes sociales y foros ciudadanos reflejaron durante el día electoral las múltiples dudas de ciudadanos que valoran distintas opciones ante un escenario político sin mayorías claras. Las principales formaciones políticas han puesto en marcha mecanismos para captar electores indecisos, tanto mediante campañas presenciales como por medio de canales digitales.

Con la amenaza latente de la fragmentación parlamentaria y la posibilidad de que los escaños groenlandeses sean decisivos, tanto los socialdemócratas como el bloque conservador han intentado acercar posiciones con los representantes del territorio ártico. Nielsen, líder de Demokraatit, insistió ante los medios daneses en la disposición de su formación a negociar sin preferencias automáticas hacia ninguno de los grandes bloques, manteniendo como prioridad exclusiva los intereses del pueblo groenlandés en cualquier eventual gobierno de Dinamarca.

El medio Europa Press ha destacado que la principal incertidumbre gira en torno a la capacidad de los partidos para conformar una mayoría estable y al papel que desempeñarán los representantes de Groenlandia, cuyo voto se ha transformado en un factor clave para la política nacional danesa.