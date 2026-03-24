El Ibex 35 sube levemente en la apertura y acaricia los 17.000 puntos, con el petróleo Brent en 101 dólares

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, rechazó públicamente la existencia de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, y atribuyó las declaraciones recientes de Estados Unidos sobre un posible acuerdo con Teherán a intentos de manipular los mercados de petróleo y financieros. Según afirmó Qalibaf en redes sociales, “no ha habido ninguna negociación con EEUU. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados EEUU e Israel”. En medio de estas desmentidas y de una elevada volatilidad en los precios del crudo, las bolsas internacionales han registrado movimientos positivos, al tiempo que el precio del petróleo Brent rebotó y se sitúa actualmente en torno a los 101,1 dólares por barril. De acuerdo con la información difundida por distintos mercados y recogida por medios especializados, el Ibex 35 ha abierto la jornada con un leve ascenso y se aproxima a los 17.000 puntos.

Tal como publicó el medio de referencia, tras la apertura de la sesión de este martes, el Ibex 35 avanzó un 0,11 %, hasta alcanzar los 16.907,3 puntos a las 9:00 horas. Apenas unos minutos después, la mejora se amplió y el índice repuntaba un 0,43 %, colocándose en los 16.963,7 puntos. El ascenso del mercado español ocurre en un contexto marcado por el repunte internacional del precio del petróleo, que subió más del 1 % en el caso del Brent hasta los mencionados 101,1 dólares. Este valor contrasta con los aproximadamente 72 dólares que el barril alcanzaba antes de que Estados Unidos e Israel ejecutaran un ataque contra instalaciones iraníes.

El comportamiento del mercado energético está condicionado por los últimos desarrollos en Oriente Medio y, en particular, por los incidentes en el estratégico estrecho de Ormuz. Diversos buques petroleros han sido atacados desde el inicio de la ofensiva, lo que ha generado un descenso notable en el tráfico marítimo y ha obligado a los productores del Golfo Pérsico a reducir sus operaciones. Este enclave resulta fundamental para el comercio global, ya que cerca de una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima y un volumen considerable de gas natural licuado y fertilizantes circulan por esta ruta. La disminución de la actividad en Ormuz ha contribuido, según reportó el medio de referencia, tanto a la escalada del precio del crudo como a la del gas natural en los mercados internacionales.

Previamente, los precios del crudo presentaban un retroceso tras el anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer durante cinco días la ofensiva sobre infraestructuras eléctricas iraníes. Trump también aludió a la existencia de “conversaciones muy sólidas” con Irán para buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado. No obstante, el rechazo iraní a estas afirmaciones llevó nuevamente a un incremento en las cotizaciones del petróleo.

La jornada anterior, el índice bursátil estadounidense Dow Jones cerró con un avance del 1,4 %, mientras que el Nasdaq creció un 1,2 %, según reportó el medio especializado. La tendencia al alza también se trasladó al continente asiático: el Kospi de Corea del Sur cerró con una subida del 2,7 %, el Hang Seng de Hong Kong se incrementó en el mismo porcentaje y la Bolsa de Shanghai experimentó un crecimiento del 1,7 %. Por su parte, el Nikkei japonés finalizó el día con ganancias en torno al 1,5 %.

Las principales bolsas europeas replicaron la tendencia positiva durante la apertura. París progresaba un 0,32 %, Fráncfort avanzaba un 0,34 %, Milán subía un 0,19 % y Londres escalaba un 0,21 %, según recogió el medio de referencia. En el caso del selectivo español, las mayores caídas en los primeros minutos correspondieron a Naturgy (-1,34 %), Banco Santander (-0,27 %) y ACS (-0,09 %). Los mayores incrementos en el arranque destacaron en Puig (+3,59 %) e IAG (+0,96 %).

En el ámbito empresarial, Fluidra informó antes de la apertura de los mercados sobre la firma de una modificación en su financiación sindicada, que data del 27 de enero de 2022. El objetivo del acuerdo consiste en refinanciar y ampliar su línea de crédito ‘revolving’, sustituyendo los compromisos actuales por un importe total de 450 millones de euros en nueva financiación. Además, Naturhouse dio a conocer un beneficio neto superior a los 10,09 millones de euros al cierre de 2025, cifra que supone una mejora del 2,3 % respecto al ejercicio anterior, según informó el medio.

En paralelo, datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que la compraventa de viviendas en España se contrajo un 5 % en enero respecto al mismo mes de 2025, hasta 57.489 operaciones. Por otro lado, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se incrementó un 6,3 % en enero respecto al mismo período, situándose en 40.273 préstamos, lo que representa el valor más alto en un mes de enero desde el año 2011.

En los mercados de referencia energética, el barril de Brent subía un 1,1 % al inicio de la jornada europea, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en Estados Unidos, ascendía un 1,62 % hasta los 89,65 dólares. Los analistas atribuyen la persistente volatilidad en los precios del crudo a la prolongación de las hostilidades y las interrupciones en las rutas comerciales, como ocurre en Ormuz.

Por último, el tipo de cambio entre el euro y el dólar se situaba en 1,1607 dólares, de acuerdo con las cotizaciones del mercado de divisas, mientras que la rentabilidad exigida al bono español a diez años caía hasta el 3,499 %, según reportaron medios financieros.