Es "imprescindible" el entendimiento de Uruguay con Argentina y Brasil, afirma Topolansky

Montevideo, 12 may (EFE).- La exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky definió como "imprescindible" que el país sudamericano mantenga una buena relación tanto con Argentina como con Brasil, especialmente en un contexto de incertidumbre global.

"Es imprescindible. Uruguay es un país de paz. Ha desarrollado con bastante fuerza ese concepto. Ha tratado de tener la mayor cantidad de amigos posible y de no generar enemigos. Yo creo que eso está muy bien como política exterior. Los países no se mudan", apuntó en una entrevista con la Agencia EFE.

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Para la exvicepresidenta, la política exterior debe tratarse con responsabilidad en la medida en que todo lo que ocurre en el continente repercute en los ciudadanos de Uruguay.

En ese sentido, dijo no estar sorprendida por el hecho de que el Gobierno de Yamandú Orsi mantenga una buena relación con el que encabeza Javier Milei en Argentina, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios.

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Topolansky asoció esto a "un básico de la historia", que es que en el Río de la Plata "se ha generado una cultura que derrama para las dos orillas".

"Nosotros no podemos estar peleados ni con los argentinos ni con los brasileños. Sería absurdo", expresó.

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Y añadió: "El pueblo argentino y el pueblo brasileño tienen la libertad de votar y elegir por el que se les cante. Es parte de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos y nosotros defendemos eso y estamos preocupados porque esas soberanías y esas autodeterminaciones están siendo cuestionadas también en este mundo de hoy".

Por otra parte, manifestó preocupación por "un mundo que está más que complicado, en donde hay más preguntas que certezas".

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"No sabemos qué es lo que va a pasar. Como somos habitantes de un pequeño país del sur, dependemos mucho del contexto internacional y de nuestros dos vecinos. Y tenemos la responsabilidad de gobernar en este momento y queremos que el periodo sea lo mejor posible", sostuvo la viuda del expresidente José 'Pepe' Mujica.

En ese sentido, mostró su preocupación por la guerra en Medio Oriente, por el cambio climático y por un mundo de importantes avances científicos y tecnológicos, pero en el que no se han solucionado "una cantidad de problemas" como la desigualdad social. EFE

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