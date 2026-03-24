Diego Manrique, de su admiración por su madre, Isabel Gemio, al ejemplo de vida de su hermano Gustavo

El reconocimiento a la resiliencia y firmeza de su entorno familiar reunió a Diego Manrique en un contexto inusual para él: la exposición ante cámaras durante la cena conmemorativa del XVIII aniversario de la Fundación Isabel Gemio. En declaraciones recogidas por el medio, el hijo menor de la periodista describió la constante búsqueda de recursos y la movilización anual que supone la celebración de este evento, destinado a financiar la investigación de enfermedades raras como la distrofia muscular de Duchenne, condición que ha marcado la vida de su hermano mayor, Gustavo, diagnosticado a los 21 meses de edad.

Según detalló el medio, Diego Manrique decidió abandonar de manera excepcional su carácter reservado y su rutina alejada del foco mediático para transmitir públicamente la admiración y el aprendizaje extraído tanto de su madre como de su hermano mayor. Explicó que la labor de Isabel Gemio al frente de la fundación exige un trabajo continuo, más allá de los actos visibles, para mantener el apoyo a la investigación: “Es una lucha constante todos los años, buscando financiación, buscando la manera para poder seguir con la labor que es la enfermedad de mi hermano, intentar encontrarle alguna salida a todo esto”, afirmó durante la celebración benéfica.

De acuerdo con el relato recogido por la prensa, Diego describió el proceso de convivencia con la enfermedad de Gustavo como una realidad que la familia ha asumido, orientando sus esfuerzos hacia el presente y la fortaleza emocional. En sus palabras, “La verdad que es mejor no darle muchas vueltas, vivir el día a día con cariño y amor, que es realmente el motor y la gasolina que nos lleva a todos para adelante”. Diego destacó la actitud de Gustavo como un modelo de perseverancia diaria. Relató que su hermano se ha mantenido sin quejas a lo largo de los años y ha sido fuente de enseñanzas inesperadas: “Su sonrisa, su alegría es un ejemplo. No he escuchado quejas durante toda mi vida y ha sido ese el ejemplo, ninguna pero ninguna, una actitud ante la vida que es un maestro en general”.

El medio detalló también cómo Diego manifestó el impacto que le produce comparar los desafíos cotidianos propios con los de Gustavo y cómo esto le impulsa a mirar la vida con otra perspectiva: “Te pones en comparación con una situación así en el día a día y toca callarse, agarrarse los machos y tirar para adelante”, explicó. Diego reconoció que, a partir de la experiencia con su hermano, ha adquirido enseñanzas vitales sobre cómo encarar las dificultades: “De Gustavo he aprendido lecciones que ni me sonaban, que no tenía yo ni idea de que iba a aprenderlas el día a día. Afrontar los problemas que te va poniendo la vida. Es un ejemplo como lo afronta. Teniendo lo que tiene, ¿me voy a quejar yo?”, reflexionó al respecto.

La intervención de Diego también estuvo marcada por palabras de admiración hacia Isabel Gemio, a quien calificó como un pilar fundamental en su vida y en la de la fundación. Tal como consignó el medio, expresó su gratitud y respeto: “Una admiración que tengo yo por ella y que siempre he tenido y que siempre tendré. Desde la carrera que ha tenido y lo que ha hecho con su vida, ahora de repente, bueno ya 18 años que llevamos de fundación, y aquí sigue luchándolo cada año dándolo todo, siendo la mujeraza que es, no sé, encandilados nos tiene a todos”. Diego resaltó la entrega de su madre en todos los ámbitos, enfatizando su rol como madre y profesional: “Es un 10 como madre, como persona, como periodista, como todo. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y esto también le hace tener el carácter que tiene, de tirar para adelante porque vamos, o sea, sí. Se merece sinceramente lo más grande”.

En otro momento, el tono se tornó más serio al referirse a su padre, Nilo Manrique, sobre quien admitió decepción y distancia, según recogió el medio. Diego subrayó la ausencia paterna y reconoció abiertamente el lugar de su madre como único referente presente y permanente: “Todos los premios los tiene esa mujer que está ahí, tú lo sabes. Se lo ha ganado, qué te voy a decir. Es la que siempre ha estado. No tengo ninguna otra”.

La Fundación Isabel Gemio, promotora de la cita en la que Diego rompió su habitual discreción, mantiene su actividad en el impulso de proyectos destinados a avanzar en la investigación de enfermedades genéticas consideradas raras. El aniversario representó, según destacaron los organizadores y asistentes, no solo una oportunidad para recaudar fondos, sino también para visibilizar la labor a largo plazo que afrontan cientos de familias en circunstancias similares. La distrofia muscular de Duchenne, afección degenerativa con la que convive Gustavo, ocupa un lugar central en las iniciativas impulsadas por la organización.

Diego Manrique, desde una posición normalmente alejada de entrevistas y de la atención mediática, puso en valor tanto la tenacidad y entrega de su madre como el carácter ejemplar de su hermano, reconstruyendo ante las cámaras el significado del apoyo familiar, el compromiso social y el aprendizaje ante la adversidad. Según publicó el medio, la intervención de Diego aportó un testimonio directo sobre la realidad cotidiana de quienes se enfrentan a diagnósticos de enfermedades raras y sobre la importancia del entorno afectivo en esa lucha constante por avanzar en la investigación biomédica y en la atención a los afectados.