Claudia Sheinbaum felicita a las madres mexicanas y pide reconocer su trabajo de cuidados

Ciudad de México, 10 may (EFE).- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este domingo reconocer y valorar el trabajo de cuidados de las madres mexicanas, a quienes dirigió un mensaje de felicitación este 10 de mayo, que en el país se celebra el Día de las Madres.

"Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas. Abrazo grande de corazón", escribió Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

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"Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman", añadió.

El texto de la mandataria lo acompañó con una fotografía en la que ella, de espaldas, abraza a dos mujeres mayores en uno de sus actos públicos.

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A propósito de Día de las Madres 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó un reporte sobre las condiciones sociales y económicas de las madres mexicanas relacionado con temas como empleo, escolaridad, ingresos y uso del tiempo.

En el reporte, entre otros datos, se destacó que la actividad a la que más tiempo dedicaron las madres en el país fue la realización de quehaceres de su hogar, con un promedio de 20,5 horas semanales.

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Le siguieron la atención o cuidado sin pago de manera exclusiva a niños, ancianos, personas enfermas o con discapacidad (17,3 horas) y el estudio o cursos de capacitación (10,3 horas). EFE

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