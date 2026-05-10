Agencias

Arbeloa introduce cuatro cambios y mantiene a Tchouaméni de titular

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Barcelona, 10 may (EFE).- El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, introduce cuatro cambios, con el centrocampista Aurelien Tchouaméni de titular, para medirse al Barcelona en el clásico que puede decidir el título de LaLiga a favor del equipo azulgrana.

El portero Thibaut Courtois, que regresa de una lesión muscular que le ha tenido el último mes y medio de baja, el lateral Fran García, el centrocampista Eduardo Camavinga y el delantero Gonzalo García son las cuatro novedades en la alineación del equipo blanco.

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Tchouaméni será titular, pese a ser expedientado por el club tras su palea con el centrocampista uruguayo Fede Valverde, que es baja por el traumatismo craneoencefálico sufrido tras el incidente con el internacional francés.

Esta es el once del Real Madrid que presenta en el Spotify Camp Nou: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Brahim, Vinicius y Gonzalo.

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