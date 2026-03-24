Alejandra Rubio celebra su cumpleaños junto a Carlo Costanzia tras anunciar que se retira de la televisión

La decisión de Alejandra Rubio de apartarse temporalmente de la televisión ha marcado el ambiente de su vigésimo sexto cumpleaños, celebrado en Madrid junto a Carlo Costanzia, según detalló el medio que informó sobre la situación. La celebración privada tuvo lugar solo horas después de anunciar en directo que se alejaría de los medios, en medio de una intensa presión mediática relacionada con su embarazo.

De acuerdo con lo publicado por la misma fuente, Rubio explicó su determinación durante el programa ‘Vamos a ver’, donde relató que el episodio final que precipitó su retiro ocurrió en ‘El tiempo just’o. En esa ocasión, varios compañeros de programa discutieron públicamente sus motivos para compartir una exclusiva sobre su embarazo, y algunos de ellos sugirieron que las razones relacionadas con su salud no eran verídicas. Según citó el medio, Rubio comunicó: “Me voy a retirar durante un tiempo de los medios de comunicación. Estoy embarazada y lo necesito. Algunos compañeros, ayer, pusieron en duda que mi motivo para la exclusiva fueran temas médicos... Eso ya es...”. Durante ese momento, la colaboradora mostró una fuerte emoción, cercana a las lágrimas.

La colaboradora reconoció además que se siente desbordada por la situación personal y profesional, y que su experiencia mediática le ha resultado especialmente exigente. Rubio declaró, según recogió el medio que cubrió el evento, que no considera haber recibido un trato justo en los platós televisivos. Explicó que, a pesar de tener 25 años, percibe que recibe críticas constantes y una falta de protección por parte de su entorno laboral, lo que ha afectado su bienestar. “Yo sé que me equivoco en muchas cosas, pero suelo pedir perdón. A mí no me ha protegido nadie en la televisión y no hay más que ver los programas”, afirmó. Esta afirmación sugiere un distanciamiento no solo del trabajo, sino también de una dinámica que considera nociva dentro del medio.

El medio informó que, en ese contexto, Carlo Costanzia ha sido clave como apoyo durante esta etapa. Costanzia suele intervenir para defenderla cada vez que surgen controversias relacionadas con su vida personal y mediática, y la pareja se ha mostrado unida ante las adversidades y las críticas que afectan tanto a su relación como a sus proyectos familiares. Ambos optaron por compartir este 26 cumpleaños en un restaurante reconocido de la capital, priorizando la vida privada y la estabilidad emocional frente a la presión pública.

Según consignó el medio que dio cuenta del evento, la pareja ha intentado mantener un perfil más reservado ante los retos recientes, apartándose por unas horas de los focos y concentrándose en su relación y en la llegada de su segundo hijo. La misma publicación resalta el esfuerzo de ambos por encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades mediáticas y su vida familiar, en un contexto en que la exposición pública no ha dejado de generar repercusiones.

Entre las cuestiones que han rodeado a Rubio en las últimas semanas, destaca el debate sobre la gestión de la información personal por parte de figuras públicas y el escrutinio constante al que se ven sometidas. En este caso, la presión mediática, la reacción de sus compañeros y el cuestionamiento de sus decisiones sobre la difusión de noticias relacionadas con su embarazo confluyeron en el anuncio de un retiro temporal. Tal como narró el medio que cubrió la noticia, la colaboradora considera que inicia una nueva etapa, donde prioriza su bienestar, el de su familia y la gestación de su segundo hijo frente a sus compromisos profesionales y a la dinámica de trabajo que, según sus palabras, no le ha proporcionado el resguardo que necesitaba en esta fase vital.