'Torrente Presidente' recauda otros 5,5 millones este fin de semana y 'Amarga Navidad', de Almodóvar, llega a 700.000

Santiago Segura manifestó públicamente su apoyo hacia Pedro Almodóvar tras un comentario en redes sociales que los enfrentaba en torno al éxito de sus recientes estrenos, resaltando la proyección internacional del director manchego y su relevancia en festivales y premios. Este intercambio tiene lugar en un contexto donde las salas de cine en España han alcanzado cifras de asistencia y recaudación inusitadas para el mes de marzo, impulsadas principalmente por dos producciones nacionales. Según datos publicados por Comscore Movies Spain, más de un millón de espectadores acudieron a las salas durante el pasado fin de semana, y la taquilla registró ingresos de 8,85 millones de euros en solo dos días.

De acuerdo con la información proporcionada por Comscore Movies Spain, “Torrente Presidente”, la última entrega dirigida por Santiago Segura, se mantiene como la película líder en recaudación durante su segundo fin de semana en cartelera, sumando otros 5,5 millones de euros. Por su parte, “Amarga Navidad”, dirigida por Pedro Almodóvar, logró 700.000 euros en su primer fin de semana desde su estreno, coincidiendo ambas producciones por primera vez en la oferta de las salas.

El medio Comscore Movies Spain detalló que las cifras registradas este fin de semana constituyen el segundo mejor resultado en taquilla para el mes de marzo desde el año 2019, solo superadas por los números alcanzados el fin de semana anterior, cuando se estrenó “Torrente Presidente”. Esta película marcó un hito al convertirse en el mejor debut para una producción española en los últimos once años. En tan solo diez días desde su estreno, la recaudación de la cinta de Segura ya supera los 16 millones de euros, estableciéndose como la película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, este resultado ya sobrepasa lo alcanzado por “Aída y vuelta”, que se mantiene como otro de los principales títulos nacionales con más de cinco millones de euros obtenidos en taquilla.

El mismo análisis divulgado por Comscore Movies Spain indica que “Torrente Presidente” también ha superado la marca previa de la película más taquillera de 2025, que era “Padre no hay más que uno 5”, obra del propio Segura, con 13,4 millones de euros. Estas cifras sitúan a la franquicia “Torrente” y a su creador como actores decisivos en la reactivación del mercado cinematográfico español y el incremento de asistencia a las salas en el primer trimestre del año.

Dentro del contexto de éxitos comerciales, Pedro Almodóvar se mantiene como un referente internacional, lo que fue subrayado por Santiago Segura en sus declaraciones a través de la plataforma X. Segura afirmó: “Es una marca reconocida y respetada a nivel mundial. Arrasa en premios y festivales, potencia la marca España y sus taquillas son espectaculares. Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo”, según consignó el medio Comscore Movies Spain.

El fenómeno en las salas también marca un cambio de tendencia en la afluencia de público a las salas españolas, tanto por la respuesta a producciones locales como por el efecto de estrenos coincidentes de autores destacados. Según publicó Comscore Movies Spain, la suma de espectadores supera ampliamente el millón de asistentes, fortaleciendo la presencia del cine español en la cartelera mensual y rivalizando con los estrenos internacionales.

La recepción de “Amarga Navidad” en su fin de semana de estreno sugiere tanto el atractivo de las propuestas de Almodóvar como la capacidad de movilización del público que comparte ambos lanzamientos. Los registros de Comscore Movies Spain refuerzan la posición de España como uno de los mercados europeos donde la producción nacional concentra las mayores cifras de taquilla, fundamentalmente cuando directores reconocidos presentan nuevas películas.

Los resultados obtenidos por Santiago Segura reafirman su capacidad para conectar con el público local y para establecer récords de recaudación en diferentes géneros, un hecho resaltado por la comparación con sus propios logros previos. A su vez, los reconocimientos internacionales de Pedro Almodóvar otorgan proyección global a la industria española, estrategia valorada y mencionada públicamente por realizadores del sector, tal como ha quedado reflejado en las redes.

Las cifras que presenta Comscore Movies Spain durante estas dos últimas semanas demuestran la fortaleza comercial de las franquicias populares y el impacto que tienen los debuts de cineastas de renombre. En este escenario, los datos de asistencia y recaudación se convierten en una referencia para la recuperación del sector y para futuras estrategias de programación de estrenos en el mercado local.