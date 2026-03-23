Samsung incorpora la compatibilidad con AirDrop en Quick Share para los modelos de la serie Galaxy S26

Según la información proporcionada por Samsung en su página web, la función que permite transferir archivos de los teléfonos Galaxy S26 a dispositivos Apple, utilizando una compatibilidad inspirada en AirDrop, ha comenzado a implementarse primero en Corea del Sur y más adelante estará disponible en diversas partes del mundo. Este avance facilita la transferencia de contenidos entre diferentes sistemas operativos, eliminando la necesidad de recurrir a cables o aplicaciones externas, después de que Quick Share ya permitía compartir archivos entre dispositivos desde noviembre pasado. Con esta medida, la empresa busca atender la demanda de los usuarios para intercambiar información de forma más fluida y directa entre distintas marcas de teléfonos.

De acuerdo con lo publicado por Samsung, la función añade la posibilidad de compartir archivos entre Galaxy S26 y dispositivos Apple, opción que hasta ahora no existía en los terminales de la marca surcoreana. Este desarrollo se integra en el menú de ajustes, concretamente en la sección de servicios conectados, donde los usuarios deben seleccionar Quick Share y activar la opción “Compartir con dispositivos de Apple”. A diferencia de la función nativa de AirDrop en los dispositivos Apple, Samsung no activa por defecto esta opción, por lo que los usuarios deben hacerlo manualmente.

El medio reportó que esta actualización ya está operativa en los teléfonos Galaxy S26, incluidas las variantes S26, S26+ y S26 Ultra, aunque la empresa adelantó que otros modelos recibirán la misma compatibilidad próximamente. Inicialmente disponible solo para el público de Corea del Sur, Samsung informó que en las siguientes etapas la función llegará paulatinamente a territorios como Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Hong Kong, Japón, Sudeste asiático y Taiwán.

Desde noviembre, la herramienta Quick Share de Samsung permite el intercambio de archivos sin importar el sistema operativo, presentando una solución a los inconvenientes comunes cuando un usuario intenta compartir archivos entre dispositivos Android y Apple, que habitualmente requerían cables o aplicaciones de terceros. Tal como consignó Samsung, la nueva función busca ampliar las opciones a disposición de usuarios que utilizan dispositivos de distintas marcas, brindando más flexibilidad en entornos donde conviven diferentes plataformas tecnológicas.

Otros fabricantes han intentado previamente ofrecer soluciones similares para transferir archivos de manera inalámbrica, entre ellos Google, que también integró compatibilidad con AirDrop en sus propios servicios. Sin embargo, según detalló Samsung, la compañía ha implementado su versión de forma que el usuario tenga control manual sobre el acceso a esta característica, a diferencia de que ocurra automáticamente al activar Quick Share.

El despliegue de esta actualización forma parte de un proceso gradual, dado que la empresa prevé comunicar en las próximas semanas el calendario y los modelos adicionales que se beneficiarán de esta compatibilidad. Los usuarios de Samsung que cuenten con un Galaxy S26 pueden verificar la disponibilidad accediendo a la configuración de servicios conectados en sus dispositivos.

Samsung explicó que la inclusión de esta capacidad responde a la demanda de usuarios por conexiones más ágiles entre equipos de distintas marcas, extendiendo además su estrategia de mantener actualizada la experiencia de uso con nuevos recursos que mejoren la interoperabilidad. Además, la compañía resaltó que la expansión a distintas regiones será progresiva, por lo que se recomienda consultar periódicamente la información oficial para conocer la llegada de la actualización a cada país.

De acuerdo con la información de la web de Samsung, la incorporación de la compatibilidad con dispositivos Apple mediante Quick Share representa un paso hacia una conectividad multiplataforma, tendencia que otros gigantes tecnológicos han comenzado a incorporar a sus productos. La función aparece como una opción añadida al menú de los usuarios Samsung, quienes hasta ahora dependían de soluciones externas para la transferencia de archivos entre diferentes ecosistemas tecnológicos.

La empresa subrayó que la nueva opción estará disponible para modelos más allá del Galaxy S26, aunque no especificó fechas concretas ni equipos seleccionados fuera de esta gama inicial. Esta medida responde a la intención de facilitar el intercambio de fotos, videos, documentos y otros contenidos digitales sin barreras de marca y con mayor control sobre las conexiones activadas en cada dispositivo.

Con la progresiva expansión regional, Samsung prevé que sus usuarios en distintas partes del mundo puedan experimentar una transferencia de datos más sencilla entre dispositivos propios y de Apple, sumando una alternativa a los servicios existentes y alineándose con la demanda global de interoperabilidad tecnológica.