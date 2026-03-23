Rosa Benito pasa de la sonrisa al portazo tras las duras palabras de María José Campanario

María José Campanario sorprendió al entorno mediático al hacer pública su postura sobre Rosa Benito, marcando un antes y un después en la relación que ambas habían mostrado mantener en redes sociales. Según informó el medio, la odontóloga utilizó sus perfiles sociales para manifestar su descontento y criticar abiertamente la actitud de la excolaboradora televisiva respecto a Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado. La contundencia del mensaje hizo visible un malestar acumulado que hasta ahora se había mantenido fuera del ámbito público, generando incertidumbre sobre el estado actual del vínculo entre ambas figuras.

De acuerdo con lo publicado en el medio, estos hechos se desencadenaron tras una intervención de Rosa Benito en el programa ‘De Viernes’, donde abordó cuestiones relativas a Rocío Carrasco y las decisiones personales y mediáticas que ha tomado la hija de la cantante en los últimos años. Al posicionarse de manera clara sobre asuntos familiares sensibles, Benito reactivó tensiones previamente existentes e hizo que otros miembros del círculo cercano, como Campanario, reaccionaran con firmeza ante sus declaraciones. El medio detalló que, en su mensaje a través de redes, Campanario cuestionó públicamente el comportamiento de Benito, reprochándole la manera en que ha tratado desde los platós a Rocío Carrasco. Según publicó la fuente, la odontóloga dejó en claro que existe una distancia personal y que su paciencia respecto a los comentarios de la excolaboradora se agotó hace tiempo.

La reacción de Rosa Benito se presentó mediante una actitud reservada. Según informaron las fuentes, la exmujer de Amador Mohedano evitó responder directamente a las acusaciones al encontrarse con la prensa. Aunque se mostró sonriente frente a las cámaras, rechazó las preguntas sobre el mensaje de Campanario y optó por abandonar rápidamente el lugar en compañía de una amiga, sin entrar en detalles sobre sus impresiones respecto a las declaraciones recibidas. Tal como consignó el medio, Benito no aclaró si la relación de cordialidad e interacciones públicas en redes sociales con Campanario persiste o ha quedado definitivamente atrás tras el episodio.

El medio explicó que, hasta la reciente polémica, Rosa Benito y María José Campanario intercambiaban muestras públicas de apoyo y comentarios afectuosos en sus perfiles sociales, reflejando una sintonía aparente que se vio abruptamente interrumpida por el mensaje público de Campanario. La situación ha incrementado la expectación en torno a una posible respuesta pública de Benito o algún pronunciamiento futuro por parte de las protagonistas.

En el entorno familiar de Rocío Jurado, el episodio ha puesto nuevamente en primer plano las divisiones y las tensiones entre diferentes miembros, alimentando la atención mediática y el seguimiento de la opinión pública respecto a las reacciones que puedan surgir en los próximos días. Según reportó el medio, la postura firme de Campanario y el silencio adoptado por Rosa Benito evidencian una ruptura en la relación personal y sugieren un distanciamiento que contrasta con la imagen pública mantenida por ambas hasta fechas recientes.

La secuencia de acontecimientos refleja la sensibilidad existente dentro del entorno familiar y mediático que rodea a Rocío Carrasco, donde cada pronunciamiento y cada gesto adquieren una especial relevancia por el impacto que generan tanto en los afectados como en el público que sigue la evolución del caso. De acuerdo con la información del medio, las declaraciones de Benito en televisión y la posterior respuesta de Campanario han reavivado antiguas polémicas respecto a los conflictos internos de la familia, que permanecen como uno de los focos de interés para los espectadores y seguidores de la actualidad social.

El mensaje lanzado por Campanario supone un cambio respecto a su perfil habitualmente discreto, ya que eligió los canales públicos para expresar de manera tajante su desacuerdo con la excolaboradora. Según detalló la fuente, esta intervención inesperada ha alterado el clima de cordialidad y expone las diferencias que subyacen en la manera en que algunos miembros del entorno de Rocío Jurado perciben y comunican los asuntos de la familia ante la opinión pública.

Además, tras la publicación del mensaje de Campanario, el interés se ha centrado en la figura de Rosa Benito, quien sigue sin esclarecer si variará su actitud o mantendrá su silencio ante un nuevo episodio de exposición mediática. El medio remarcó que ni la aludida ni la autora del mensaje han concretado si la discrepancia se resolverá de manera privada o si derivará en más pronunciamientos públicos.

El episodio amplifica así el seguimiento mediático en torno al círculo cercano de Rocío Carrasco y añade un nuevo capítulo a las diferentes visiones existentes respecto a la gestión de los temas personales y mediáticos en el seno familiar, tal como enfatizó la cobertura del medio citado.