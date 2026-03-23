PSOE tacha de "varapalo judicial" la anulación de tasa de residuos y dice que "chapuzas" Almeida "las pagan madrileños"

La preocupación por la falta de transparencia en la gestión de la tasa de residuos en Madrid se intensificó después de que la Justicia anulara la ordenanza debido a defectos sustanciales en su tramitación, lo que afecta directamente a la ciudadanía. Según reportó Europa Press, una de las cuestiones principales reside en la opacidad sobre la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa, un aspecto que el Grupo Municipal Socialista considera especialmente grave puesto que impide a los habitantes de Madrid conocer el método mediante el cual se determina el importe que deben pagar por la recogida de basuras. Este señalamiento ha llevado al PSOE a insistir en la importancia de que el Ayuntamiento haga públicas todas las fórmulas y criterios empleados en la determinación de la tasa.

Europa Press detalló que la concejala socialista Enma López calificó el dictamen del tribunal como un "varapalo judicial" para la gestión del alcalde José Luis Martínez-Almeida, al sostener que las “chapuzas” del gobierno municipal terminan afectando al conjunto de la población madrileña. López cuestionó abiertamente al equipo de gobierno, indicando que las consecuencias administrativas y económicas derivadas de la anulación de la ordenanza recaen sobre la población contribuyente, no sobre quienes toman las decisiones en el Consistorio.

El medio Europa Press informó que López destacó que desde el PSOE ya se había advertido sobre las posibles irregularidades que rodeaban la aprobación de la ordenanza, señalando tanto la ausencia de información suficiente como la escasa transparencia y los problemas detectados en la tramitación. A criterio de la concejala, estos argumentos han sido ahora confirmados por la Justicia, en una decisión que obliga a revisar la forma en que se ha gestionado este asunto desde el Ayuntamiento.

López, según recogió Europa Press, recordó al Partido Popular y al alcalde Martínez-Almeida que el hecho de contar con mayoría absoluta en el Pleno no exime al gobierno municipal de la responsabilidad de cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos. De acuerdo con la edil, la actuación del Ejecutivo local muestra que la falta de información y el no respetar los pasos procedimentales adecuados pueden traducirse en la nulidad de las normas aprobadas y en consecuencias directas para la ciudadanía.

Dentro de sus declaraciones, López puso énfasis en la relevancia del componente técnico de la tasa, subrayando que la opacidad sobre la fórmula de cálculo agrava la situación y genera una sensación de ocultamiento entre los vecinos de la ciudad. Según publicó Europa Press, la concejala reiteró la postura del PSOE al denunciar que la ordenanza no solo implicaba costes elevados, sino que además tiene un carácter que consideran injusto, una posición que sostienen desde su presentación inicial.

La pregunta sobre los siguientes pasos que dará el alcalde fue planteada por López en sus declaraciones recogidas por Europa Press. La concejala interrogó sobre la posibilidad de que Martínez-Almeida opte por recurrir la decisión judicial, lo que, desde su perspectiva, incrementaría el perjuicio para los residentes de la capital en caso de prolongarse la incertidumbre o retrasarse la implementación de una normativa ajustada a la ley.

Europa Press añadió que López advirtió sobre la posibilidad de que la nueva ordenanza aprobada en el presente año pueda enfrentar el mismo destino judicial que la anterior, al incurrir en fallos similares en materia de tramitación e información. Según sus afirmaciones, existe una probabilidad considerable de que la nueva regulación vuelva a ser impugnada y anulada por los tribunales, en tanto no se hayan subsanado los errores señalados previamente.

De este modo, el debate sobre la tasa de residuos y la gestión de la transparencia en el Ayuntamiento de Madrid continúa abierto después de la intervención judicial, con reclamaciones políticas para una mayor claridad en los criterios de aplicación y para que las decisiones tomadas desde el Consistorio no repercutan negativamente en la población.