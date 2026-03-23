Pedro Sánchez y el PSOE se despiden de Manuel Escudero: "siempre militó en la vanguardia de las ideas"

El legado político e intelectual de Manuel Escudero ha recibido un reconocimiento explícito tras su fallecimiento, destacando una extensa trayectoria al servicio de los valores progresistas que marcaron su paso por la vida pública y el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según detalló Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó la red social X para expresar su pesar por la muerte de quien, hasta la mañana de este lunes, presidía la fundación Avanza, el think tank vinculado al PSOE fundado por el propio Sánchez, agradeciendo el compromiso de Escudero y resaltando su influencia en el debate de ideas. A través de las redes sociales, Sánchez lo describió como “un compañero y amigo” que “siempre militó en la vanguardia de las ideas”, al tiempo que transmitió su afecto a los allegados del exembajador.

El medio Europa Press informó que el PSOE, por su parte, ofreció un mensaje en la misma plataforma donde lamentó ampliamente la pérdida y dedicó palabras a su “gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso” de España. En este pronunciamiento se subrayó que “su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable”, recordando además el vínculo de Escudero con la formación socialista, al que perteneció durante más de cuarenta años. El mensaje del partido concluyó con una tradicional despedida: “Que la tierra te sea leve”.

Según consignó Europa Press, Manuel Escudero acumuló décadas de militancia y desempeño en diversas responsabilidades, combinando su labor como exembajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con otros cargos clave dentro del PSOE. Entre sus tareas más relevantes, ocupó la coordinación de la candidatura de Josep Borrell entre 1998 y 1999. También ejerció como diputado en el Congreso entre 2003 y 2004. Tras el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE en 2017, asumió la secretaría de Política Económica y Empleo del partido, función en la que se mantuvo involucrado en cuestiones estratégicas de la formación.

El papel de Escudero como referente intelectual dentro del partido recibió un reconocimiento específico, al destacar su participación en la presidencia de la fundación Avanza, organismo que desempeña la función de laboratorio de ideas o think tank socialista. Europa Press reportó que tanto el Ejecutivo como la organización socialista coincidieron en recordar la capacidad de Escudero para fomentar el pensamiento desde una perspectiva comprometida con los valores progresistas, así como su influencia en la vida ideológica interna del partido.

Las condolencias transmitidas públicamente por Pedro Sánchez y la cúpula dirigente del PSOE subrayan el vínculo personal y político con Escudero. El presidente del Gobierno expresó: “Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas. Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos”. Europa Press publicó que el partido completó su comunicado destacando el perfil de Escudero como un “gran compañero” cuya trayectoria estuvo marcada por la defensa constante de ideales de justicia social.

Durante más de cuatro décadas, Escudero mantuvo una carrera orientada tanto a la acción política como a la reflexión programática, desarrollando actividades emblemáticas en el seno del socialismo español. De acuerdo con el recuento divulgado por Europa Press, la reacción institucional frente a su fallecimiento refleja la valoración de su figura como impulsor de iniciativas que definieron el rumbo del partido y de la acción gubernamental en el ámbito nacional e internacional.