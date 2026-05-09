Belén Esteban, prudente, esquiva opinar sobre la nueva vida mediática de Julia Janeiro

Belén Esteban reaparecía ante los medios este viernes en Sevilla y, una vez más, su pasado sentimental volvió a cruzarse con la actualidad del corazón. Aunque la colaboradora atraviesa un momento más tranquilo y alejado del foco diario, las preguntas sobre la familia de Jesulín de Ubrique siguen persiguiéndola, esta vez a raíz del reciente debut mediático de Julia Janeiro, hija del torero y de María José Campanario, convertida en una 'superestrella' tras su primera portada en la revista ¡HOLA!.

Esta semana, Juls ha acaparado titulares al dar un paso firme hacia la fama, posando por primera vez en solitario y ofreciendo declaraciones sobre cómo ha vivido la exposición mediática desde niña, las dificultades en el colegio y las heridas que le ha dejado crecer bajo el escrutinio público. Su cambio de actitud, pasando de un perfil mucho más discreto en redes a una presencia más abierta y consciente del interés que genera, ha despertado todo tipo de reacciones y análisis sobre su nueva etapa.

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En este contexto, era inevitable que los reporteros preguntasen a Belén Esteban por este giro en la vida de la maquilladora, teniendo en cuenta que la joven es hermana de su propia hija. Sin embargo, lejos de avivar cualquier polémica, la colaboradora optó por la prudencia y se mantuvo en un segundo plano respecto a este asunto. Cuestionada por el cambio de opinión de Juls Janeiro, que ahora sí parece querer ser famosa, Belén zanjó el tema con una respuesta tan breve como significativa: "Mira, cariño, ahora mismo estoy de año sabático, pero ya volveré. Con esto no quiero decir nada. Por favor, no cortar ni nada".

Con estas palabras, dejó claro que no desea entrar a valorar públicamente las decisiones de la joven ni alimentar ningún tipo de enfrentamiento o debate mediático. Su postura contrasta con la de su hija Andrea, especialmente si se tiene en cuenta que la hija de Belén y Jesulín siempre ha optado por la vía contraria: mantener su anonimato, construir su vida lejos de los focos y desarrollar su día a día en Estados Unidos, donde ha completado sus estudios y se ha mantenido al margen de la exposición pública.

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