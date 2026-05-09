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Sánchez recibe este sábado al director de la OMS para tratar la crisis del hantavirus

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Madrid, 9 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibe este sábado al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, para abordar la operación de desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, prevista para el domingo frente a las costas de la isla canaria de Tenerife (Atlántico).

Sánchez mantendrá un encuentro con el dirigente de la OMS en el palacio de la Moncloa, sede del Gobierno, antes de que Tedros Adhanom viaje a Tenerife junto con los ministros españoles de Sanidad, Mónica García, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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Los tres coordinarán el operativo desplegado ante la llegada del Hondius a la costa tinerfeña frente a Granadilla, un puerto secundario con muy poca actividad y situado a 10 minutos por carretera del aeropuerto de Tenerife Sur, de donde saldrían los aviones para las repatriaciones a los respectivos países.

El director general de la OMS y los ministros realizarán un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para coordinar el operativo de desembarco, una vez que el buque se sitúe frente a la costa en la madrugada del domingo.

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El pasado 4 de mayo, la OMS pidió a España que acogiera en Canarias al crucero, en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", una solicitud que fue aceptada por el Gobierno español.

La evacuación de los ocupantes del buque, de 23 nacionalidades, está organizada para el domingo a plena luz del día, aprovechando el buen estado de la mar, antes de que empeore el lunes.

Se trata de un complejo operativo para garantizar que los 151 ocupantes, entre ellos expertos de la OMS, sean repatriados sin que haya riesgo para la población ni para los trabajadores que participarán en el protocolo. EFE

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