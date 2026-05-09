Marc Márquez a ritmo de récord, pero la 'pole position' es para 'Pecco' Bagnaia

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) rodó a ritmo de récord absoluto en la primera clasificación para el Gran Premio de Francia de MotoGP, en el circuito 'Bugatti', pero la 'pole position' ha sido para su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia.

Bagnaia marcó un mejor tiempo de 1:29.634 que le valió su primera 'pole' de la temporada, pero antes Márquez había logrado el pase desde la primera clasificación con un nuevo récord absoluto de 1:29.288.

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El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) consiguió dar 'un paso adelante' en la tanda libre, en la que marcó el mejor tiempo (1:30.580), con la clara intención de intentar meterse en la segunda clasificación, un objetivo que también se marcó el español Marc Márquez.

El piloto oficial de la Ducati Desmosedici GP26 y vigente campeón del mundo de MotoGP, ha tenido que disputar por primera vez en lo que va de temporada la primera clasificación, algo que no sucedía desde el Gran Premio de Indonesia de 2025, al que ya llegó matemáticamente campeón y en el que acabó lesionado en un percance con el italiano Marco Bezzecchi.

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Márquez fue de los primeros en enfilar la calle de talleres para comenzar la clasificación, seguido por el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), con el claro objetivo de aprovechar al máximo sus opciones de pasar a la siguiente tanda.

Ya en su primera vuelta lanzada Marc Márquez fue el encargado de marcar las referencias a todos sus rivales con un tiempo de 1:29.988, que era su mejor vuelta rápida del fin de semana en Le Mans.

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En otro punto del circuito, el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) protagonizaba la de arena al irse por los suelos en la curva tres.

Mientras, Fabio Quartararo cumplía también con las previsiones y se situaba líder con un registro de 1:29.967, con el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) segundo a escasamente 5 milésimas de segundo y con Marc Márquez tercero a 21 milésimas de segundo, cuando todos ellos entraron en sus talleres a montar el segundo neumático blando.

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En ese segundo y último intento Fabio Quartararo comenzó ya con parciales de vuelta rápida desde el primer sector, como también Marc Márquez, con un tiempo de 1:29.719 para el francés y 1:29.288 para el español, que de esa manera batió el récord absoluto del circuito que el año pasado estableció Fabio Quartararo para conseguir la 'pole position' con 1:29.324.

Más de cuatro décimas de segundo le 'endosó' Marc Márquez a Fabio Quartararo, si bien ambos lograron su objetivo de pasar a la segunda clasificación para pelear así por las mejores posiciones de la formación de salida para la carrera francesa.

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Ya en esa segunda clasificación, Marc Márquez salió a pista tras la estela de la moto de su hermano Alex Márquez y en su primer ataque a la vuelta rápida ya se puso líder con 1:30.760, superado instantes más tarde por el italiano Fabio di Giannantonio, que paró el cronómetro en 1:29.876, seguido por Pedro Acosta (KTM RC 16) y Joan Mir (Honda RC 213 V).

Tras ellos, fue Marco Bezzecchi el siguiente líder, con un tiempo de 1:29.825, seguido por 'Diggia' y Jorge Martín (Aprilia RS-GP), mientras el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) no tenía todavía ningún tiempo de referencia.

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Ese fue el momento en el que todos los pilotos optaron por entrar en sus talleres para montar el segundo neumático blando con el que afrontar el último intento de 'time attack' para establecer la formación de salida.

En ese intento Marc Márquez guardó ciertas distancias con su compañero Bagnaia para comenzar a marcar parciales de vuelta rápida en cada sector, lo mismo que Jorge Martín, aunque éste perdió algo de fuelle en la segunda mitad del trazado.

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Márquez rodó en 1:29.646, apenas 53 milésimas de segundo más rápido que Di Giannantonio, mientras que Alex Márquez se caía en la primera variante del circuito francés, anulando la vuelta rápida de todos sus rivales en ese instante.

Pero Marc Márquez todavía tenía la posibilidad de hacer una nueva vuelta rápida, aunque con muchas precauciones para que no le cogiera la rueda ninguno de sus rivales.

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En tanto Bagnaia, en solitario, desbancaba a su compañero de equipo de la primera posición al rodar en 1:29.634, que era 12 milésimas de segundo más rápido que su compañero de equipo, con Marco Bezzecchi en la tercera posición.

La segunda línea de salida fue para Fabio di Giannantonio, que intentó mejorar en su última vuelta sin éxito, junto a Pedro Acosta y Fabio Quartararo.

La tercera línea es para Joan Mir, Jorge Martín y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), con Alex Márquez, Johann Zarco y Alex Rins en la cuarta.

Juan Antonio Lladós