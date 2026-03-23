MÉS per Mallorca acusa al Govern de esperar a que regrese Prohens para aprobar el decreto anticrisis

Entre las propuestas más recientes debatidas en el Parlament balear se encuentra la sugerencia de MÉS per Mallorca para que el Ejecutivo autonómico extienda el bono social térmico y cree un fondo especial dirigido a los centros educativos, con el objetivo de ayudar a afrontar el aumento de los costos energéticos. Esta iniciativa, según expuso el portavoz de la formación, Lluís Apesteguia, también incluye facilitar ayudas para cubrir el gasto de alquiler a todas las personas en lista de espera del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que cumplan los requisitos. Estas medidas han cobrado especial relevancia ante la demora en la aprobación del paquete anticrisis destinado a mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, una situación que, de acuerdo con Apesteguia, evidencia la urgencia de tomar decisiones concretas para apoyar a familias y trabajadores de las Islas Baleares.

Según publicó el medio, Apesteguia acusó al Govern de las Islas Baleares de retrasar deliberadamente la aprobación del decreto con medidas económicas urgentes, a la espera del retorno de la presidenta Marga Prohens tras un viaje oficial a República Dominicana y Punta Cana. Durante una rueda de prensa previa al pleno parlamentario, el portavoz de MÉS per Mallorca criticó la decisión de postergar la adopción de estas medidas. El dirigente señaló que “no vale no hacer nada porque tienes a tu líder bailando bachata y tú lo que quieres es que se pueda hacer la foto anunciando las medidas”, aludiendo a la ausencia de Prohens y sus consecuencias en la acción política.

El partido ecosoberanista recordó, según detalló la publicación, que el Consell de Govern no aprobó ningún paquete de ayudas el pasado viernes. Apesteguia calificó de decepcionante este retraso y calificó de inaceptable que las familias y sectores vulnerables de las islas sigan esperando decisiones que palíen la difícil situación económica derivada del contexto internacional. De acuerdo con MÉS per Mallorca, la falta de respuestas inmediatas afecta directamente a las familias trabajadoras y a los colegios, donde la subida del precio de la energía genera una carga adicional.

Tal como consignó el medio, el grupo parlamentario de MÉS propuso diferentes enmiendas a la ley de proyectos estratégicos para introducir soluciones concretas a la coyuntura económica. La formación planteó que el bono social térmico se amplíe para que más personas puedan beneficiarse de apoyos ante el encarecimiento de suministros básicos. También propuso establecer un fondo extraordinario de ayudas especiales dirigido a los centros educativos, con el propósito de compensar el alza en las tarifas energéticas y aliviar la presión sobre los presupuestos escolares.

Además, el partido propuso que todas las personas que se encuentren en la lista de espera del Ibavi y que cumplan con los criterios de acceso puedan obtener una ayuda destinada a cubrir el coste del alquiler. Este apoyo, remarca la formación, iría dirigido especialmente a quienes ven difícil llegar a fin de mes debido al encarecimiento de la vida en la comunidad autónoma. Según reportó la misma fuente, la moción se ha registrado formalmente mediante enmiendas parlamentarias y se incluye dentro de un paquete de medidas más amplio que MÉS per Mallorca intenta impulsar en alianza con diferentes sectores.

Durante su intervención ante los medios, Apesteguia subrayó que la situación económica requiere de respuestas urgentes y criticó la actitud del Ejecutivo balear por priorizar la agenda política sobre la acción social. Según insistió en sus declaraciones recogidas por el medio, la espera para la puesta en marcha del decreto anticrisis pone en entredicho la celeridad con la que se deben tomar decisiones en momentos de emergencia. El portavoz afirmó que “es decepcionante que se esté esperando”, subrayando la presión que experimentan las familias trabajadoras ante la actual situación inflacionaria.

El medio añadió que MÉS per Mallorca centra su mensaje en la urgencia de actuar ante el impacto de la guerra en Oriente Medio, que ha agravado la situación económica de numerosos hogares en Baleares. Para el grupo parlamentario, la aprobación de medidas inmediatas resulta fundamental ante la evidencia de una crisis que afecta tanto al sector educativo como al de la vivienda y la energía.

Las declaraciones de Apesteguia, reproducidas por la misma fuente, evidencian el clima de tensión política y la discusión sobre los tiempos de reacción de las instituciones públicas frente a las demandas sociales. El portavoz de MÉS per Mallorca reiteró que la acción gubernamental debe orientarse a solucionar los problemas reales de la ciudadanía, sin dejarse condicionar por la agenda personal de sus responsables políticos, aludiendo a la conveniencia de que las medidas urgentes no queden supeditadas a la presencia de altos cargos para su anuncio público.

De acuerdo con la información recopilada, las medidas propuestas por MÉS buscan brindar alivio a la población más vulnerable y a sectores castigados por la subida de los precios y la falta de accesibilidad a la vivienda. El partido insiste ante el Parlament en la necesidad de adoptar soluciones inmediatas para garantizar que los fondos lleguen a quienes más los necesitan. El debate abierto ante la falta de aprobación del decreto de medidas anticrisis y las enmiendas presentadas por MÉS per Mallorca continuará siendo uno de los focos de la agenda política en las Islas Baleares.