La Inteligencia iraní anuncia la detención de "25 soldados estadounidenses-sionistas"

Entre los materiales incautados durante las recientes redadas en dos provincias iraníes, las autoridades han asegurado una variedad de armamento, incluida munición de distintos calibres, armas blancas como cuchillos, machetes y espadas, así como granadas aturdidoras y de humo. Junto a estos elementos, se decomisaron pistolas táser, varios documentos de identidad y licencias de conducir a nombre de terceros, banderas vinculadas a Estados Unidos y placas de matrícula consideradas robadas. Estos hallazgos forman parte de las operaciones de contrainteligencia desplegadas en las regiones de Markazi y Golestán.

Según reportó la agencia semioficial iraní Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria, el Ministerio de Inteligencia informó la detención de 25 personas identificadas como “soldados estadounidenses-sionistas”. De este total, 15 han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales en el marco de una ofensiva enfocada en actividades presuntamente relacionadas con la entrega de información a potencias extranjeras y la coordinación de acciones de protesta en territorio iraní. Estas medidas responden al contexto de la actual ofensiva atribuida por Teherán a Estados Unidos e Israel.

La mayor parte de los arrestos se realizó en la provincia situada en el centro del país, Markazi. De acuerdo con la información publicada por Tasnim, en ese lugar la Inteligencia iraní detuvo a 23 personas, a quienes se acusa de mantener contacto con medios vinculados a Israel y de transferir coordenadas sobre ubicaciones militares e instalaciones de fuerzas de seguridad a una base de espionaje. Según difundió el Ministerio de Inteligencia de Irán, los detenidos estarían relacionados también con comunicaciones con organizaciones separatistas consideradas terroristas por las autoridades iraníes.

En ese mismo comunicado, recogido por la agencia iraní, se detalla que estos individuos también habrían vigilado y seguido instrucciones para fomentar desórdenes en las calles, en respuesta a llamados atribuidos a lo que Teherán califica como instigación de Estados Unidos e Israel. Estos supuestos actos incluían la promoción de disturbios en espacios públicos y la colaboración con redes externas para coordinar dichas actividades.

Por otra parte, el Ministerio detalló la neutralización de una “célula de dos miembros” en la provincia de Golestán, ubicada en la frontera occidental con Turkmenistán. Según informó el medio Tasnim, estos dos individuos habrían planeado desarmar a agentes en un centro policial y, posteriormente, atacar otras instalaciones de seguridad para hacerse con más armas y dotarse de municiones adicionales. La intervención por parte de los servicios de inteligencia precedió a cualquier intento de concretar estas acciones.

La información proporcionada por el Ministerio de Inteligencia, reproducida en los comunicados de medios cercanos a la Guardia Revolucionaria, indicó que además de la detención de los sospechosos, se inició el proceso de embargo de sus bienes. En total, de los 25 arrestados, 15 han sido derivados al sistema judicial para enfrentar cargos relacionados con los delitos que se les imputan. El reporte de las autoridades iraníes no especificó si entre este grupo judicializado se cuentan los dos detenidos en Golestán o si se trata únicamente de individuos arrestados en la región de Markazi.

Estas operaciones, de acuerdo con lo consignado, forman parte de la estrategia de Teherán para responder a actividades que considera injerencia extranjera y amenazas a la seguridad nacional. Las autoridades iraníes han sostenido que los implicados mantenían una red de comunicaciones cuyo objetivo principal era afectar instalaciones clave y fomentar inestabilidad social en coordinación con entidades externas.

La agencia Tasnim informó además que la identificación y arresto de estos sospechosos se produjo tras lo que denominaron “medidas operativas e informativas” de los agentes conocidos como Soldados Desconocidos del Imam Zaman, quienes operan como parte de los servicios de inteligencia de la República Islámica. El Ministerio subrayó que la información y los seguimientos realizados habían permitido adelantarse a los pasos de los arrestados, frustrando así sus supuestos planes de acciones contra cuerpos policiales y militares.

A lo largo del reporte divulgado por Tasnim, se reiteró la referencia a los detenidos como “mercenarios del sionismo estadounidense” y se destacó el carácter coordinado de la ofensiva ejecutada en ambas localidades. La incautación de documentos, armas y otros materiales fue presentada por las autoridades como evidencia del nivel de preparación y de los recursos con que contaban los grupos desarticulados.

El anuncio sobre la confiscación de efectivos y materiales se enmarcó en una declaración oficial que buscó enfatizar la capacidad de acción de los organismos de seguridad y sus labores frente a amenazas que, desde la visión oficial, parten de agentes extranjeros con intenciones de desestabilizar el país.