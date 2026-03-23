Joma reinterpreta las camisetas de Villarreal, Leganés y Córdoba para la primera Jornada Retro de LaLiga

La camiseta del Villarreal para la Jornada Retro de LaLiga evocará el momento en que el club alcanzó un hito relevante: la temporada 2002-03, cuando inauguró su presencia en competiciones europeas logrando la Copa Intertoto. Tal como publicó la fuente original, Joma ha presentado versiones reinterpretadas de las camisetas históricas de Villarreal, Leganés y Córdoba, que se estrenarán entre el 10 y el 13 de abril en la primera Jornada Retro de LaLiga. La iniciativa busca conectar pasado y presente mediante prendas que combinan la tecnología textil actual con elementos visuales y simbólicos de etapas relevantes de estos clubes.

Según detalló el medio de origen, el Villarreal CF vestirá un diseño basado en el uniforme que utilizó en la campaña 2002-03, asociada al despegue internacional del club conocido como el “Submarino Amarillo”. La prenda se distingue por el uso de un amarillo intenso y una estética sencilla, aspectos que remiten a la personalidad y logros de aquel equipo que comenzó a forjar su trayectoria en los torneos continentales. El diseño conecta con la memoria colectiva de su afición al rendir homenaje a los primeros pasos de la entidad en la élite del fútbol europeo.

De acuerdo con la información publicada, el CD Leganés usará una equipación inspirada en la temporada 1997-98, periodo que consolidó su permanencia en el fútbol profesional. Durante ese curso, el estadio Butarque asumió un papel central en la identidad del club y la afición integró el apelativo “pepineros” en la cultura local. La camiseta reproduce elementos de los años noventa, como las franjas más angostas y un aspecto reconocido como propio de la época, rescatando el vínculo del club con sus raíces y el entorno más inmediato.

El Córdoba CF, por su parte, lucirá una versión de la camiseta correspondiente al ciclo 2006-07, cuando celebró su regreso al fútbol profesional tras el ascenso logrado en El Alcoraz. Según reportó la fuente, la rememoración de esa campaña aparece ligada a un punto de giro crucial en la historia de la institución. El diseño aplica franjas de mayor presencia y mantiene el espíritu de aquel vestuario, representando un recuerdo aún presente en la memoria de los seguidores del club.

El medio consignó que la propuesta de Joma integra avances tecnológicos a las equipaciones para esta ocasión especial. Todas las camisetas emplean poliéster reciclado, que aporta ligereza y favorece la transpiración de los jugadores. El material busca garantizar comodidad sin alterar la apariencia retro, gracias a un acabado brillante que remite a la estética de otras décadas. Cada uniforme incluye detalles como ajustes rib en mangas y cuello para fortalecer la continuidad con los diseños originales.

En términos de funcionalidad, las prendas ofrecen paneles de ventilación mediante la tecnología Micro-Mesh System, ubicados en zonas clave del torso para facilitar la evaporación del sudor y colaborar en el mantenimiento de la temperatura corporal durante la actividad física. Además, el sistema Flatlock de costuras planas minimiza la fricción y disminuye el riesgo de rozaduras, optimizando el ajuste para los jugadores y asegurando una experiencia de uso alineada con las exigencias del fútbol profesional actual.

Tal como destacó el medio, Joma busca, con estas prendas, que el fútbol se perciba como una experiencia que no se limita al juego en sí, sino que se extiende a los lugares, recuerdos y símbolos de identidad que han definido el crecimiento de los clubes y su conexión con la afición. De esta forma, la primera Jornada Retro de LaLiga presenta una combinación de innovación técnica y homenaje visual, con la intención de transformar tanto la vivencia de los futbolistas como la manera en que los seguidores recuerdan momentos históricos de sus equipos.