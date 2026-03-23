Interrumpido el tráfico ferroviario en Bruselas tras la evacuación de estación principal por paquete sospechoso

La evacuación completa de la estación Midi en el sur de Bruselas afectó no solo al tránsito ferroviario, sino también a la circulación de metro y tranvías, al detectarse dos objetos sospechosos en distintas ubicaciones de la terminal. Según informó la SNCB, compañía ferroviaria de Bélgica, el tráfico de trenes entre las estaciones sur y norte de la capital se suspendió, lo que provocó fuertes perturbaciones tanto para los viajeros locales como para quienes se dirigían hacia otros puntos del país. De acuerdo con la empresa, la espera por información actualizada de las fuerzas de seguridad impidió precisar cuándo se restablecería el servicio.

Tal como publicó la SNCB y confirmaron medios locales, la interrupción del tránsito se inició después de la intervención de la policía federal en la terminal Midi. Los agentes recibieron un aviso a las 17.20 sobre “dos paquetes sospechosos”, localizados en un tren estacionado en el andén número 20 y en otro andén distinto. Tras la alerta, se ordenó la evacuación total de los usuarios y el personal.

La intervención de los equipos especializados del servicio de desactivación de artefactos explosivos (Dovo) se activó de inmediato en la estación evacuada. El despliegue de estos efectivos buscó garantizar la seguridad ante posibles amenazas, informó la policía federal a varios medios de comunicación. La detección de los objetos sospechosos y la evacuación preventiva generaron una interrupción generalizada en el sistema de transporte metropolitano de Bruselas, ya que no solo se vio afectado el tráfico ferroviario, sino también las conexiones de metro y tranvía que confluyen en la estación Midi.

El medio SNCB detalló que la circulación de trenes no solo quedó interrumpida entre la estación Midi y la estación Norte, sino que cualquier viaje con salida o llegada a la capital belga resultó impactado. Las autoridades indicaron que los pasajeros debieron abandonar las instalaciones y esperar en áreas seguras mientras los equipos evaluaban la situación.

En las comunicaciones brindadas por la SNCB, la empresa aclaró que la suspensión tiene como motivos estrictamente la “evacuación de la estación de Midi”, por recomendación policial, sin entregar detalles adicionales respecto al contenido o la procedencia de los paquetes sospechosos. El procedimiento sigue la normativa belga en casos de alertas de seguridad, que considera prioritario resguardar a los usuarios y controlar posibles riesgos mediante la intervención de unidades especializadas.

La evacuación sumó inconvenientes en toda la zona metropolitana de Bruselas en lo que respecta al transporte público. La estación Midi constituye una de las principales terminales del país, con conexiones de trenes interurbanos, internacionales, metro y tranvía. El cierre y la espera por una inspección de seguridad afectaron la movilidad de miles de viajeros, según publicó la SNCB.

El portavoz de la policía federal no aportó plazos respecto al restablecimiento de la normalidad y señaló que la operación seguía abierta durante las horas siguientes a la alerta. Desde la terminal, los altavoces comunicaron la instrucción de evacuación a los presentes, y posteriormente las autoridades acordonaron el acceso hasta recibir confirmación de los equipos técnicos respecto a la seguridad de la estación.

El incidente puso en marcha el protocolo de emergencia para amenazas potenciales en infraestructuras críticas, como señaló la prensa local. La estación Midi opera como punto estratégico en la distribución de pasajeros en Bélgica, enlazando no solo el tráfico nacional, sino también rutas con destinos internacionales.

El medio SNCB remarcó que el restablecimiento de la circulación dependería exclusivamente de las autoridades de seguridad. Mientras tanto, recomendó a los usuarios buscar rutas alternativas y mantenerse atentos a nuevas actualizaciones oficiales sobre la situación en Bruselas. Las fuerzas de seguridad permanecieron en la terminal hasta descartar cualquier amenaza relacionada con los objetos detectados en el tren y el andén.