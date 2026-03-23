El precio del petróleo se acerca a los 109 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas negativas

La amenaza de un cierre total del estrecho de Ormuz y la posibilidad de que este solo vuelva a reabrirse si las centrales eléctricas iraníes llegan a ser reconstruidas, constituyen uno de los puntos clave de represalia establecidos por la Guardia Revolucionaria de Irán en caso de que Estados Unidos lleve adelante ataques contra su infraestructura crítica. Según detalló el medio original, este anuncio se suma a una serie de advertencias que implican la intensificación de las represalias en la región, incluyendo la toma como objetivo de centrales energéticas e infraestructuras tecnológicas en Israel y en países donde se encuentren bases estadounidenses, así como empresas con participación de capital estadounidense en la zona. Estas declaraciones toman fuerza en el contexto de una escalada de tensiones en Oriente Próximo, impactando de forma directa en los mercados energéticos y financieros.

De acuerdo con la información publicada, los precios del petróleo han experimentado fuertes subidas ante el temor a una paralización de la ruta comercial marítima que representa el estrecho de Ormuz. El barril de Brent, principal referencia europea, llegó a incrementar su valor más del 2% en las primeras horas de la jornada, situándose cerca de los 109 dólares, notablemente por encima de los 72 dólares previos a los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subió un 2,3% hasta alcanzar 100,50 dólares. El medio especificó que, la semana anterior, el Brent incluso superó los 119 dólares tras los ataques dirigidos a refinerías en medio de la guerra regional.

Las hostilidades recientes han incluido ataques directos a infraestructuras de energía clave. El medio consignó que Irán realizó un ataque contra un complejo de gas natural licuado en la localidad qatarí de Ras Lafan, como respuesta al bombardeo israelí a uno de los yacimientos de gas más importantes de la República Islámica, el campo de South Pars. El conflicto, que ya se prolonga por más de tres semanas, mantiene a los mercados bajo un clima de volatilidad y aumenta la preocupación por el abastecimiento de crudo y gas a escala global.

La situación en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del comercio global de petróleo y una proporción considerable de gas natural licuado y fertilizantes, contribuye a la presión alcista sobre los precios energéticos. Tal como señaló la fuente, las dificultades para el tránsito marítimo en este paso estratégico han forzado a los países productores del Golfo a recortar sus volúmenes de extracción, lo que se traduce en una oferta más limitada y, consecuentemente, en un alza de los precios internacionales de crudo y gas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró en las últimas horas el ultimátum para que Irán reabra Ormuz en un plazo de 48 horas, advirtiendo que si no se cumple esta exigencia, Estados Unidos procederá a bombardear las centrales eléctricas iraníes. "Pronto verán lo que ocurre con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán será total y funcionará estupendamente", declaró Trump, según las declaraciones recogidas por Canal 13 de Israel y divulgadas por el medio. Trump además cuestionó la falta de intervención por parte de los países aliados de la OTAN: "Los países de la OTAN no están haciendo nada. Es una vergüenza enorme", dijo, agregando que "Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo".

Ante las amenazas de Washington, la Guardia Revolucionaria iraní transmitió a través de la radiotelevisión pública IRIB la advertencia de que, en caso de ataques estadounidenses a las centrales eléctricas iraníes, se implementarán medidas punitivas inmediatas. Los responsables iraníes manifestaron que el cierre de Ormuz afectaría solo al "enemigo y al tráfico dañino", aunque permitieron el paso bajo condiciones específicas que aseguren la protección de los intereses y seguridad nacionales. Dentro de su respuesta escalonada, la República Islámica contempla realizar ataques a infraestructuras energéticas y tecnológicas de Israel, destruir empresas similares de países que cuenten con participación estadounidense y catalogar como "objetivos legítimos" a las centrales eléctricas ubicadas en países regionales aliados con Estados Unidos.

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demandó la apertura del estrecho de Ormuz y la protección de todos los yacimientos energéticos en Oriente Próximo. En sus declaraciones, advirtió que una escalada mayor podría derivar en una crisis energética prolongada para el conjunto de la humanidad.

El entorno de incertidumbre generado por estos acontecimientos sacude también a los mercados financieros internacionales. El propio medio reportó que los índices Dow Jones y Nasdaq cerraron el viernes con pérdidas de 0,9% y 1,9%, respectivamente. Las bolsas asiáticas reflejaron un retroceso todavía más marcado en la jornada del lunes, con el Kospi de Corea del Sur registrando una caída cercana al 6,5%, el Hang Seng de Hong Kong perdiendo más del 4% y el índice de Shanghai descendiendo 3,7%. El Nikkei japonés también experimentó una disminución de casi el 3,7%. A esa tendencia se suman las bolsas europeas, que apuntan a aperturas negativas, en algunos casos con caídas superiores al 2%. El Ibex 35 de la Bolsa española terminó la última jornada de la semana anterior con una baja del 1,1%, partiendo hoy de los 16.714 puntos.

El aumento de la volatilidad en los precios energéticos, junto con el impacto sobre los mercados bursátiles, mantiene la atención de gobiernos, empresas y consumidores atentos al desarrollo de los acontecimientos en la región de Oriente Próximo. Los ataques a infraestructuras energéticas y las advertencias de cierre del estrecho de Ormuz inciden sobre la estabilidad de los suministros globales y muestran la interrelación directa entre el conflicto geopolítico y el mercado internacional de la energía, según ha publicado la fuente original.