Agencias

El Kospi surcoreano se hunde cerca del 6,5 % en medio de la inestabilidad en Oriente Medio

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Seúl, 23 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 6,49 % en el cierre de este lunes, tras el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la posterior amenaza de Irán sobre el cierre completo del estrecho de Ormuz.

El indicador cayó 375,45 puntos, hasta situarse en las 5.405,75 unidades, si bien acabó en verde en la sesión previa, en medio de la volatilidad extrema que ha experimentado desde el estallido del conflicto a finales de febrero.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdió un 5,56 %, o 64,63 puntos, hasta las 1.096,89 unidades. EFE

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