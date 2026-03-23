Agencias

El Gobierno recalca que ETA sigue en la lista de la UE de bandas terroristas objeto de cooperación policial

El Ejecutivo asegura que España mantiene la colaboración internacional para combatir la criminalidad vinculada a organizaciones disueltas, reafirma que no se ha propuesto cambio alguno en los registros europeos y que las víctimas seguirán recibiendo respaldo institucional

Guardar

En el caso de bandas terroristas disueltas como ETA, la cooperación policial y judicial en el ámbito europeo continúa enfocada en la responsabilidad individual y la investigación de hechos pasados. Según publicó Europa Press, el Gobierno ha especificado que, aunque ETA dejó de estar activa en 2011 y anunció su disolución definitiva en 2018, los mecanismos de colaboración internacional permanecen plenamente operativos para la investigación de casos no resueltos relacionados con la organización.

El Ejecutivo español ha reiterado que ETA y otras agrupaciones relacionadas siguen incluidas en la lista de entidades terroristas definida por la Unión Europea para la aplicación de medidas de cooperación en asuntos penales, prevención y combate del terrorismo, así como en la asistencia judicial transfronteriza, según recogió Europa Press. Además, el Ministerio del Interior ha detallado que no se ha promovido modificación alguna de este listado ante los órganos europeos.

En una respuesta parlamentaria al diputado de UPN Alberto Catalán, recogida por Europa Press, el Gobierno ha sostenido que la lista de grupos y personas bajo vigilancia europea permanece vigente desde su creación en 2001. Esta contestación aclara que el Ministerio del Interior no ha llevado a cabo ninguna acción para solicitar cambios en la posición de ETA dentro de los registros europeos. La respuesta asegura que la estructura que da soporte al control y la vigilancia de estas entidades sigue funcionando y no ha experimentado alteraciones.

Europa Press detalló que existen dos listas relacionadas con la calificación de organizaciones y personas como terroristas en el marco de la Unión Europea. La primera y más conocida, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, contiene actualmente 23 organizaciones y 13 personas. Los individuos y entidades sancionadas en esta lista enfrentan medidas como la prohibición de viajar por Europa, la congelación de activos y la limitación del acceso a fondos u otros recursos económicos. Esta relación es sometida a revisión y posible actualización dos veces al año por el Consejo de la Unión Europea. La actualización más reciente, realizada en febrero, incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán.

En lo relativo a ETA, según precisó Europa Press, la agrupación no figura en la lista de organizaciones sancionadas, ya que no se considera activa conforme a los criterios actuales. Sin embargo, permanece en un anexo específico, vinculado a la Posición Común europea 2009/468/PESC, que sigue vigente aunque no se actualiza desde 2009. A este anexo se refirió el Gobierno en su comunicación oficial, subrayando que se mantiene la cooperación policial y judicial en asuntos relacionados con responsabilidades individuales y hechos cometidos en el pasado.

El Ejecutivo también remarcó el compromiso con las víctimas de quienes participaron en actividades ligadas a organizaciones ahora disueltas. Según la información transmitida, la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas continúan como una prioridad en la acción institucional, más allá de la permanencia o actualización de determinados listados de la Unión Europea.

Europa Press indicó que la respuesta parlamentaria del Gobierno pone de manifiesto que los esfuerzos actuales en la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea se orientan a las amenazas hoy existentes, aunque las estructuras jurídicas e institucionales para el seguimiento y investigación de crímenes del pasado siguen activas en lo que respecta a organizaciones como ETA. La atención se centra principalmente en mantener la cooperación internacional y garantizar el respaldo a las víctimas, cumpliendo con los acuerdos europeos vigentes.

Temas Relacionados

ETAGobierno de EspañaUnión EuropeaMinisterio del InteriorEspañaConsejo EuropeoTerrorismoCooperación policialLista de organizaciones terroristasGuardia Revolucionaria de IránEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La presidenta de México dialoga con Cuba y EEUU para "evitar un conflicto" en la región

Claudia Sheinbaum anunció que mantiene contactos con Washington y La Habana para garantizar la paz regional, mientras confirma el envío de ayuda humanitaria a Cuba, rechaza sanciones y destaca la necesidad de soluciones multilaterales y pacíficas

La presidenta de México dialoga

Vinícius Júnior se desquita en los derbis y mantiene su vuelo en el tramo clave de temporada

Vinícius Júnior se desquita en

Irán niega negociaciones con EEUU y atribuye el anuncio de Trump a un intento de manipular el precio del petróleo

Mohamed Baqer Qalibaf rechaza cualquier acercamiento con Washington y acusa a la administración de Donald Trump de usar información falsa para influir en la cotización internacional, mientras Teherán exige responsabilidades a sus adversarios y refuerza su unidad interna

Irán niega negociaciones con EEUU

FCC Enviro renueva un contrato de recogida de residuos en Florida (EEUU) por 113 millones de euros

La adjudicataria continuará operando en Palm Beach tras asegurar un nuevo acuerdo con la autoridad local que se extenderá por siete años, reforzando su plantilla y flota para respaldar servicios esenciales en varias comunidades estadounidenses

FCC Enviro renueva un contrato

Aumentan a casi 1.040 los muertos y unos 2.900 los heridos por ataques de Israel en Líbano desde el 2 de marzo

El balance oficial indica más de mil víctimas fatales y casi tres mil lesionados tras la ofensiva del ejército israelí, una operación iniciada hace casi tres meses que también ha generado desplazamientos masivos, alerta el Ministerio de Sanidad libanés

Aumentan a casi 1.040 los