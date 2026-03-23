El acuerdo comercial UE-Mercosur entrará en vigor de forma provisional el 1 de mayo

Argentina, Brasil y Uruguay enviaron ya la notificación final que les permite participar en la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur desde el 1 de mayo, de acuerdo con información publicada por la agencia Europa Press. Según la misma fuente, sólo resta que Paraguay remita este requisito formal para cerrar el proceso del bloque sudamericano, aunque desde Bruselas se indica que ese trámite podría concretarse en breve.

Tal como informó Europa Press, la Unión Europea notificó este lunes a los países del Mercosur acerca de la utilización del instrumento de aplicación provisional para el Acuerdo interino de Comercio entre ambos bloques. De acuerdo con el procedimiento, la Comisión Europea —que actúa como interlocutor de los veintisiete Estados miembros en cuestiones de comercio— envió una “nota verbal” a Paraguay, país que ocupa actualmente la presidencia pro témpore de Mercosur, en la que comunica oficialmente este paso. El acuerdo, tras años de negociaciones, podrá activarse de manera interina mientras se completa el proceso de ratificación definitivo en las instituciones europeas.

El pacto de libre comercio se empezará a aplicar transitoriamente a partir del 1 de mayo únicamente en aquellos Estados que hayan completado no solo la ratificación del acuerdo sino también la notificación oficial a las autoridades competentes de la Unión Europea antes de que finalice marzo, puntualizó Europa Press. Según los servicios comunitarios europeos, los cuatro miembros originarios de Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— han finalizado los respectivos procesos internos de ratificación del acuerdo. Sin embargo, hasta el lunes sólo tres países habían cumplido con el trámite adicional de comunicar formalmente esta decisión a la Unión Europea, requisito imprescindible para la entrada en vigor provisional en sus territorios.

El proceso institucional en Europa continúa en paralelo y todavía requiere varios permisos para la adopción definitiva del acuerdo. Según detalló Europa Press, el pacto comercial —junto con el acuerdo de asociación y el componente político— solo entrará en vigencia plena una vez cumpla el visto bueno tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. Sin embargo, este punto permanece en situación de indefinición, ya que la Eurocámara ha optado por impugnar la base jurídica del acuerdo presentando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que imposibilita que los eurodiputados voten sobre el tema hasta que el alto tribunal publique su dictamen.

El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, expresó su valoración sobre el avance del acuerdo a través de un comunicado reproducido por Europa Press. “Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave”, señaló el funcionario europeo, quien expresó su confianza en que el pacto “alcance su máximo potencial, fortaleciendo la economía europea y reforzando su posición en el comercio mundial, mientras (la UE) completa todos los procedimientos democráticos”.

Además de las complejidades legales e institucionales, el acuerdo deberá superar el escrutinio de las autoridades de cada país europeo, ya que la ratificación final exige que los veintisiete parlamentos nacionales completen sus procedimientos internos. De acuerdo con Europa Press, el avance del pacto se produce tras años de negociaciones, debates y revisiones, en un contexto marcado por reclamaciones políticas y objeciones jurídicas provenientes de diversos actores en el espacio europeo e internacional.

La decisión de activar la aplicación provisional responde a que tanto las instituciones comunitarias como los socios sudamericanos buscan que los beneficios del libre comercio y la asociación política se materialicen antes de la conclusión de los trámites jurídicos definitivos. De acuerdo con el comunicado de la Comisión Europea citado por Europa Press, la activación interina implicará la implementación inmediata de las disposiciones comerciales acordadas, siempre que el país sudamericano correspondiente haya cumplido con las obligaciones previas de ratificación y notificación.

El pacto UE-Mercosur, negociado después de varios años y sujeto a distintos aplazamientos, implica la creación de una de las mayores áreas de libre comercio a nivel global. Según Europa Press, la puesta en marcha provisional del acuerdo permitirá iniciar la apertura de los mercados, el establecimiento de nuevas reglas para el intercambio de bienes y servicios, y la consolidación de la cooperación política entre las dos regiones, con la expectativa de avanzar hacia la consolidación definitiva cuando los órganos europeos completen los trámites pendientes.