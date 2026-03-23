Los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) han causado desde el inicio de la escalada regional la muerte de ocho personas, incluidos dos miembros de las Fuerzas Armadas emiratíes y seis civiles de distintas nacionalidades, así como 158 heridos de diversa gravedad. El Ministerio de Defensa de EAU reportó, según consignó el medio que difundió la información original, la destrucción reciente de siete misiles balísticos y 16 drones lanzados desde territorio iraní, cifras que elevan a más de 2.150 las agresiones atribuidas a Teherán en el contexto del actual conflicto.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, citado por diversas agencias y replicado por el medio original, las fuerzas antiaéreas emiratíes han interceptado hasta ahora 352 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.789 vehículos aéreos no tripulados. Estos datos reflejan la magnitud de los ataques sufridos desde el inicio de lo que el gobierno califica como “flagrante agresión iraní”. Según informó el medio original, el incremento de los ataques responde a las tensiones regionales aumentadas tras la incursión militar conjunta de Estados Unidos e Israel, llevada a cabo el 28 de febrero.

El Ministerio de Defensa de EAU detalló que, tras el ataque estadounidense e israelí, Emiratos se transformó en el principal objetivo de las acciones de represalia organizadas por Irán. La ofensiva continúa desde entonces, manteniendo la presión sobre infraestructuras y zonas civiles. Las víctimas mortales, según los datos oficiales aportados y publicados por el medio, incluyen ciudadanos de nacionalidades paquistaní, nepalesa, bangladesí y palestina, lo que evidencia el carácter internacional del impacto y el alcance de la crisis.

Al informar sobre estos sucesos, el Ministerio de Defensa añadió que Emiratos Árabes Unidos “permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza”, indicando que sus fuerzas armadas responderán de manera decidida ante “cualquier intento de socavar la seguridad del Estado”. Esta posición busca enviar una señal de disuasión afirmando que la defensa del espacio aéreo es prioritaria para el gobierno.

El balance de heridas producido desde el comienzo del conflicto incluye 158 personas con diferentes niveles de gravedad, tal como detalló el Ministerio y difundió el medio original. Las autoridades han dedicado recursos adicionales al fortalecimiento de las capacidades de defensa aérea, enfocados tanto en la protección de la población como de las principales infraestructuras estratégicas. Según publicó el medio citado, el uso masivo de drones y misiles balísticos por parte de las fuerzas iraníes se configura como un elemento central de la actual escalada, lo que ha implicado que EAU incremente su coordinación militar interna y con aliados externos.

La secuencia de ataques refleja una intensificación inédita de la ofensiva regional y una expansión de la zona de riesgo más allá del conflicto entre Irán y otros actores estatales, expandiéndose a toda la región del Golfo y afectando a la seguridad de trabajadores extranjeros y residentes. La persistencia de represalias tras el 28 de febrero muestra una estrategia sostenida por parte de Irán respecto a su respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel, como reportó el medio que ha seguido de cerca la evolución del conflicto.

El Ministerio de Defensa concluyó, en una comunicación replicada por el medio, enfatizando la disposición permanente de EAU para defender su territorio, al tiempo que advirtió acerca de futuras respuestas ante nuevas agresiones. El tono de la declaración subrayó la gravedad de la situación y la determinación gubernamental de frenar cualquier escalada adicional, manteniendo la vigilancia sobre el espacio aéreo nacional.