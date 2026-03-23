Cristina, prima de Silvia Tortosa, señala a la heredera universal de la actriz, Ana Congost

Cristina Tortosa, prima de la fallecida actriz Silvia Tortosa, expresó su desconcierto ante la decisión testamentaria de Silvia al afirmar públicamente que en el último testamento no incluyó a ningún familiar entre los beneficiarios, y que la familia desconocía los detalles del mismo hasta después del deceso. Según relató Cristina en una entrevista en el programa “Y ahora Sonsoles”, fragmentos de su testimonio recogidos por el medio, la familia se sintió desplazada tras la muerte de la artista ocurrida el 23 de marzo de 2024, dos años después de que Silvia Tortosa muriera a los 77 años víctima de un cáncer de hígado.

El medio informó que Ana Congost, mejor amiga de Silvia y designada como heredera universal, ha pasado a ocupar el centro de la controversia después de que Cristina señalara que la familia de la actriz no había recibido un reconocimiento ni participación adecuada tras el fallecimiento. Cristina indicó que la familia decidió no acudir al tanatorio, al considerar el ambiente como poco respetuoso, describiendo la situación como “un circo” en el que se sintieron “arrinconados”. Según publicó el medio, Cristina expresó su inquietud acerca de lo que consideró una exclusión familiar en las disposiciones testamentarias de Silvia, y destacó su petición de un “poco de respeto hacia su familia”, remarcando la unión que compartieron durante muchos años, y cómo en tiempos recientes el círculo más cercano pareció relegar el valor de esos lazos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Cristina reveló que, tras la pandemia, observó un distanciamiento progresivo entre Silvia y su entorno familiar, apuntando que hasta esa etapa mantenían contacto habitual, en contraste con versiones que presentaron a Silvia como una persona completamente aislada. Cristina manifestó que, al producirse la enfermedad de Silvia Tortosa, sus familiares se enteraron por la prensa y que sus intentos de comunicarse resultaron infructuosos porque la actriz tenía el teléfono móvil bloqueado. Relató, además, que en su momento solicitó a Ana Congost algún objeto de Silvia a modo de recuerdo, pero no recibió respuesta.

El medio detalló que la controversia se amplió después de que Ana Congost expresara públicamente su deseo de ser enterrada junto a Silvia Tortosa en el futuro. Cristina aclaró que en el mismo nicho descansan los restos de los abuelos y tíos de la familia, añadiendo: “Ana Congost no pinta nada allí, que lo reconsidere”, en referencia a la posibilidad de compartir el lugar de entierro con la heredera universal.

En la aparición televisiva, Cristina explicó que solicita, más allá de un recuerdo material, un trato respetuoso hacia los lazos familiares, recordando aspectos del carácter de Silvia como su inteligencia y su defensa de los derechos de la mujer, según difundió el medio. “Hemos compartido muchos años con ella y parece que a mi prima solo se la valora por los últimos 15 años, y por parte de sus amigos ha habido un desprecio total y absoluto”, puntualizó en su intervención durante el programa de Sonsoles Ónega.

La prima de la artista añadió, según consignó el medio, que la familia antes era muy unida y mantuvieron una buena relación con Silvia, a pesar del distanciamiento físico en la última década. Cristina puntualizó que se solían comunicar con frecuencia, aunque reconoció desconocer aspectos privados relevantes de la vida de Silvia, como la infidelidad del esposo de la actriz, Carlos Cánovas, informó el medio. Según su testimonio, Silvia se caracterizaba por su discreción y prefería separar los asuntos familiares de los profesionales, lo que dificultaba conocer a fondo sus vivencias personales.

En lo relativo a la herencia, Cristina sostuvo que a todos los primos les resultó extraño no figurar como beneficiarios, aun sabiendo que Silvia modificaba su testamento con frecuencia. “Pero bueno, ella cambiaba muchas veces el testamento, y en el último testamento que se fue a Atlanta con su amiga Ana Congost, ahí se cambió todo. No lo sabemos. Yo no creo nada”, expresó Cristina, dejando entrever incertidumbre respecto a los motivos y las circunstancias en que se ajustó el testamento final, según reportó el medio en base a sus palabras. Aun cuando Cristina afirmó aceptar la posibilidad de que Silvia tomara esa decisión de modo consciente y voluntario, recalcó que persisten dudas y elementos que considera “raros”.

Las declaraciones de Cristina subrayaron la existencia de una fractura reciente en la relación entre Silvia Tortosa y su círculo familiar, agudizada en los últimos diez años y especialmente visible tras la pandemia. La información de la fuente menciona que la familia lamentó la falta de comunicación y el aislamiento experimentado en los momentos finales de la actriz, aludiendo a un cambio en la gestión de sus relaciones personales y a la intervención de figuras cercanas como Ana Congost en la vida y disposiciones testamentarias de Silvia.

La controversia sobre la herencia y la sepultura añade un nuevo capítulo al legado de Silvia Tortosa, generando debate tanto en el ámbito familiar como en los medios de comunicación respecto a las decisiones tomadas en los años previos al fallecimiento de la artista.