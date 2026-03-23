Claro Brasil (América Móvil) comprará más del 73% de la brasileña Desktop por 652,8 millones de euros

El acuerdo requiere la autorización tanto de los reguladores brasileños como de los accionistas minoritarios en una junta extraordinaria, condiciones que aún deben cumplirse para que la operación pueda finalizarse. Este paso es fundamental para que Claro Telecom Participações—filial del grupo mexicano América Móvil—pueda consolidar la adquisición de la mayoría del capital de la firma Desktop. Según detalló el medio de comunicación, América Móvil, a través de Claro Brasil, ha anunciado la compra del 73,01% de la compañía Desktop, empresa brasileña de telecomunicaciones, por un valor equivalente a 4.000 millones de reales (652,8 millones de euros).

De acuerdo con la información publicada por América Móvil, la operación se ejecutará mediante Claro NXT Telecomunicações, subsidiaria de Claro Telecom Participações. El medio explicó que la transacción fija el precio por acción en 20,82 reales (3,40 euros), afectando un total de 84.684.273 acciones que actualmente controlan el fondo Makalu Partners y varios particulares: Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis padre, Mucio Camargo de Assis hijo y José Carlos Franco Júnior. Este valor supone una prima del 45% sobre el precio de cierre previo, lo que representa un incentivo económico significativo para los accionistas vendedores.

El medio consignó que la cifra global de la operación asciende a 2.415 millones de reales (394,1 millones de euros) si se considera el precio base sin deuda. A ese monto se suma la deuda total de Desktop, valorada en 1.585 millones de reales (258,7 millones de euros). De esta manera, el coste total para América Móvil, incluyendo obligaciones pendientes, se eleva hasta los 4.000 millones de reales.

La adquisición también incluye un compromiso adicional de Claro Telecom Participações. Además del porcentaje mayoritario ya pactado, la empresa se ha comprometido a formalizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el capital restante, dirigido a los accionistas minoritarios. El precio de esta oferta será igual, como mínimo, al ofrecido a los accionistas relevantes en la operación principal, lo que garantiza condiciones equitativas para el resto de los tenedores de títulos.

La obtención de las aprobaciones regulatorias es otro paso clave en el proceso, de acuerdo con América Móvil. Se requiere el visto bueno del Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ente que supervisa la competencia en Brasil, así como de la Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsable de velar por las prácticas y normativas en el sector de telecomunicaciones. Más allá de las autorizaciones de estos organismos, la operación depende también de la ratificación de los accionistas durante una próxima asamblea extraordinaria convocada para decidir sobre la propuesta.

América Móvil, matriz de Claro Brasil y de múltiples operaciones en el continente, busca con esta operación fortalecer su presencia en el país sudamericano. Desktop, por su parte, es considerada una de las operadoras relevantes en el mercado local, y su integración bajo el paraguas del conglomerado mexicano responde a la estrategia de expansión de servicios de conectividad y telecomunicaciones de América Móvil en Brasil.

Tal como reportó el hecho relevante divulgado por la compañía, el pago ofertado representa un incentivo respecto al valor de las acciones de Desktop antes del anuncio. Aunque la operación aún depende de las autorizaciones regulatorias y el visto bueno de los minoritarios, el anuncio marca una de las transacciones más relevantes del sector en Brasil durante el último periodo.

La apuesta de América Móvil también implica asumir la deuda de Desktop, lo que incrementa el valor final de la compra y refleja la disposición de la firma mexicana para competir con otros actores del sector brasileño. Las entidades reguladoras tendrán la última palabra sobre la viabilidad del acuerdo, un punto habitual en operaciones de esta magnitud según indicaron las comunicaciones oficiales.

El proceso contempla la protección de los intereses de los accionistas minoritarios a través de una OPA con condiciones equivalentes a las ofrecidas a los principales accionistas vendedores. Además, la estructura del acuerdo recoge todos los procedimientos habituales en transacciones significativas: presentación ante organismos reguladores, cumplimiento de normativas sobre competencia y transparencia, y un balance exhaustivo sobre la situación financiera de la empresa adquirida.

La adquisición posicionará a Claro Brasil como uno de los protagonistas dentro del sector de telecomunicaciones brasileño, sujeto a los avances en el proceso de obtención de autorizaciones y aceptación por parte de los inversores minoritarios de Desktop, según informó América Móvil en la documentación presentada públicamente.